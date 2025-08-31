Bologna-Como, moviola: tra Paz e Doveri duro botta e risposta, cosa ha detto l'argentino, il gesto di Orsolini per Gattuso

La prova dell’arbitro Doveri al Dall’Ara nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito sette giocatori

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Bologna-Como – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter ma come se l’è cavata il fischietto laziale al Dall’Ara?

I precedenti di Doveri con Bologna e Como

Erano 28 i precedenti di Doveri col Bologna (7 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte), 5 col Como che non aveva mai vinto (3 pari e 2 ko).

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Palermo e Catallo con Tremolada IV uomo, Di Paolo al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro ha ammonito Cambiaghi, Perrone, Smolcic, Vitik, Lucumì, Ramon, Pobega

Bologna-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Cambiaghi ammonito dopo nemmeno 2′ da Doveri per un fallo a centrocampo su van der Brempt. Al 16′ contatto tra Cambiaghi e un difendente del Como che stava rientrando. L’arbitro, però, fa segno che non c’è nulla. Al 28′ ammonito Perrone per un brutto intervento in scivolata su Freuler. Al 36′ intervento falloso di Smolcic che in diagonale prova a chiudere Cambiaghi in ripartenza e viene ammonito. Ancora un giallo un minuto dopo per Vitik per una trattenuta reiterata su Douvikas.

Al 40′ Paz messo giù sulla tre quarti, l’arbitro non fischia e l’argentino gli urla contro: “Ma come si fai? Sei proprio qui!”. Attimi di nervosismo ma presto torna la calma e l’arbitro non estrae alcun cartellino. Nella ripresa al 59′ sblocca la gara Orsolini su assist di Castro: l’esterno festeggia “bussando” alla telecamera, un messaggio al ct Gattuso che l’ha convocato per le gare della Nazionale con Estonia ed Israele. Al 68′ ammonito Lucumì, reo di aver trattenuto Nico Paz. Al 74′ un altro giallo: è per Ramon dopo un fallo su Odgaard. Subito dopo anche Pobega viene ammonito per un intervento duro su Nico Paz. Dopo 5’ di recupero Bologna-Como finisce 1-0.