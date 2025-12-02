Bologna-Cremonese, moviola: la decisione del Var sul rigore al 92’ che ha scatenato la bufera

La prova dell’arbitro di Teramo Ermanno Feliciani nel posticipo di serie A al Dall'Ara analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli

Ermanno Feliciani, direttore di gara della sezione di Teramo, è stata la scelta per Cremonese-Bologna. Il fischietto abruzzese è un classe 1991, ma vanta solo tre stagioni in Serie A. Ha iniziato la terza stagione nella massima competizione arbitrando per la prima volta l’Inter nella gara col Genoa dove ha comunque commesso qualche sbavatura e ha continuato ad avere fiducia con la designazione di Roma-Udinese ma non ha convinto in Napoli-Como ed Atalanta-Verona per poi combinare un pasticcio in Monza-Milan, quando annullò un gol regolare a Dany Mota. Da quel momento non ha più arbitrato in A fino ad Atalanta-Empoli, In questa stagione finora aveva diretto Roma-Verona, Inter-Cremonese e Udinese-Lecce e Sassuolo-Genoa, vediamo come se l’è stavolta il fischietto abruzzese.

I precedenti con Bologna e Cremonese

A Bologna Feliciani aveva già arbitrato in occasione di Bologna-Salernitana del 1 aprile 2024 (i rossoblù vinsero per 3-0). Un precedente anche con la Cremonese, sconfitta per 4-1 dall’Inter a San Siro alla sesta giornata.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Bahri con Massimi IV uomo, Gariglio al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Pezzella, Terracciano.

Bologna-Cremonese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. In avvio di primo tempo graziato Terracciano per fallo su Dominguez, giusto concederela regola del vantaggio a favore di Odgaard, dopo però al’arbitro avrebbe dovuto estrarre il cartellino. Primo giallo al 22′ per Primo giallo per Pezzella che sgambetta Orsolini. Regolari i primi due gol della Cremonese. Al 46′ Bianchetti tocca con la mano a distanza ravvicinata dopo un tocco di Castro. Per Feliciani è rigore che Orsolini realizza. Al 50′ sul gol dell’1-3 Italiano reclama un fuorigioco che non c’è, nè da parte di Barbieri che effettua il cross, nè di Vardy che segna.

Al 59′ ammonito Terracciano per fallo su Cambiaghi. Al 77′ Orsolini finisce a terra in area di rigore ma l’arbitro è irremovibile, Terracciano entra a piedi uniti e rischia non poco. Al 92′ check lunghissimo su un mani di Folino in area:per l’arbitro è rigore, proteste feroci di Nicola e della Cremonese, il Var dopo oltre 4′ di revisione decide che non è penalty. Dopo 9′ di recupero Bologna-Cremonese finisce 1-3.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sul rigore negato nel finale è il talent di Dazn Luca Marelli che spiega: “Il braccio di Bianchetti va ad allagarsi proprio nel momento in cui il pallone incoccia il braccio, molto bene Feliciani”. Poi precisa: “È vero che il difensore della Cremonese non sta guardando il pallone, ma l’extra-movimento è proprio verso il pallone ad allargarsi dalla figura”.