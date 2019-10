Bologna, De Leo esalta Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic vuole sedersi in panchina all’”Allianz Stadium” per la partita contro la Juventus. Quella che sarebbe la seconda presenza in trasferta dall’inizio di stagione del tecnico serbo, che sta combattendo contro una forma acuta di leucemia, è però appesa alle condizioni meteo, perché in caso di pioggia l’allenatore sarà costretto a seguire la partita dalla tribuna.

Intanto in conferenza stampa ha parlato il collaboratore Enrico De Leo, che ha parlato della settimana vissuta dalla squadra a stretto contatto con Sinisa: “Il mister, combattivo come sempre, ha portato la sua solita carica. Con la sua presenza ci trasmette coraggio e autostima".

In conferenza ha parlato anche l'attaccante Nicola Sansone: "Affrontiamo ogni partita nella stessa maniera a prescindere dal nome dell'avversario. È la mentalità di Mihajlovic".



SPORTAL.IT | 18-10-2019 19:34