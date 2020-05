Bologna, Di Vaio gela Ibrahimovic

Il capo degli osservatori del Bologna Marco Di Vaio in un’intervista a ÈTv allontana il sogno Zlatan Ibrahimovic, accostato ai rossoblu negli ultimi giorni. “Non l’ho visto molto in forma ultimamente e poi c’è anche l’aspetto economico da considerare…”, sono le parole dell’ex attaccante.

“Al momento il mercato è un tema lontano e distante dai nostri pensieri, del resto in giro non c’è molto da vedere”, ha concluso Di Vaio.

Sugli allenamenti: “Questa ripresa ci ha fatto bene, i giocatori si sono presentati in buona forma dopo la quarantena e adesso stanno riprendendo confidenza con il pallone. Tutti abbiamo voglia di riprendere il campionato. Bologna è una città che ha gestito bene l’emergenza sanitaria, quindi non ci sono ansie o paure di essere contagiati. La squadra è sana , tutti i test svolti per ora hanno dato esito negativo e nei prossimi giorni ne faremo altri”.