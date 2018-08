Bologna, Donsah fuori due mesi

Il Bologna ha reso noto che gli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista "hanno evidenziato una frattura composta al perone della gamba destra. Il giocatore e' rientrato a Bologna in mattinata. Tempi di recupero previsti due mesi circa".

La squadra rossoblu ha sostenuto in mattinata l'ultimo allenamento in Austria con una seduta tecnico-tattica e partitella finale. Nel pomeriggio trasferimento a Vipiteno in vista dell'amichevole di domani a Bressanone contro il Norimberga.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 14:05