Bologna e Frosinone riscrivono la storia

Sarà anche il campionato di Cristiano Ronaldo, ma la Serie A 2018-2019 è iniziata all’insegna di numeri preoccupanti per chi dovrà lottare per salvarsi. Se le neopromosse Parma ed Empoli con quattro punti a testa sono in linea con le aspettative, non altrettanto si può dire per l’altra matricola, il Frosinone, fermo a un punto, quello conquistato contro il Bologna, la sorpresa negativa del primo scorcio di stagione.

Le squadre di Longo e Inzaghi non chiudono la classifica solo grazie alla penalizzazione del Chievo, ultimo con un punto, ma hanno già eguagliato un record negativo: solo una squadra infatti era rimasta senza segnare per le prime quattro giornate, il Crotone, proprio nella scorsa stagione. In Ciociaria e in Emilia possono iniziare a toccare ferro, perché a fine stagione i calabresi sono retrocessi in Serie B.

SPORTAL.IT | 16-09-2018 22:05