Bologna, festa e sport sulla salita di San Luca

Tra goliardia e performance la prima di Red Bull Scatené

Bologna, 12 ott. (askanews) – Una festa di community, sport e sana goliardia nello scenario unico dei portici di Bologna. La celebre Salita delle Orfanelle, che porta al Colle di San Luca, ha fatto da cornice alla prima edizione del Red Bull Scatené: un evento capace di unire l’agonismo puro al divertimento di condivisione e all’atmosfera unica di una grande festa. Lungo un tracciato di 700 metri con pendenze fino al 18% – affrontato rigorosamente su biciclette monomarcia e tra ostacoli ispirati ai simboli della città – centinaia di spettatori hanno incitato rider vestiti da cartoni animati, supereroi e icone pop. “Siamo partiti con l’idea di realizzare una vera bici da gara, un mezzo che potesse aiutarti a vincere puntando su qualcosa di più serio rispetto a una semplice customizzazione. Sono felicissimo e voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno dato una mano: da Leonardo, il nostro meccanico, ad Alessandro, Davide e tutto il resto del gruppo” ha dichiarato il vincitore Oscar Lionello. Non solo competizione e performance sportiva, ma anche creatività e valorizzazione del contesto urbano: Bologna si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, dove l’ironia e il colpo d’occhio sui portici e sul paesaggio collinare hanno accompagnato ogni momento della giornata. “A Bologna è arrivato Red Bull Scatené ed è stato un evento incredibile. Come presidente della Commissione Regionale Atleti dell’Emilia-Romagna, vedere così tanti giovani, e non solo, partecipare a una manifestazione di sport è stato davvero meraviglioso. Bologna è una città che accoglie queste iniziative, valorizza i giovani e non si ferma mai, guardando sempre avanti. Spero davvero che ci siano tantissimi altri eventi di questo tipo” ha aggiunto Martina Santandrea, Presidente della Commissione Regionale atleti del CONI Emilia Romagna. A decretare i vincitori per le bici custom più originali è stata la giuria dei creator bolognesi Space Valley, coronando un evento in cui la passione su due ruote si è fusa perfettamente con l’identità del territorio.