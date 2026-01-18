Bologna-Fiorentina, moviola: messaggio moglie Commisso, dubbi su gol annullato e quello concesso dal Var, un rigore negato

La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri al Dall’Ara nel match della 21esima giornata di A analizzata al microscopio dall’esperto di Dazn Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Bologna-Fiorentina– ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter. In questa stagione ha debuttato bene in Bologna-Como, ultima uscita in Inter-Napoli ma come se l’è cavata il fischietto laziale al Dall’Ara?

I precedenti tra Bologna e Fiorentina

Erano 74 gli scontri Bologna-Fiorentina andati in scena in Emilia in Serie A. Il bilancio degli scontri tra rossoblu e gigliati diceva 28 vittorie Bologna, 28 pareggi e 17 vittorie viola.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti L.Rossi e Fontemurato con Colombo IV uomo, Gariglio al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro ha ammonito Holm, Miranda. Ferguson.

Bologna-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 5′ su cross di Parisi intervento sospetto di Heggem che forse tocca col gomito in area ma l’arbitro lascia correre: il giocatore aveva il braccio attaccato al corpo. Al 17′ scambio tra Dodo e Parisi, con il primo che mette in area per Ndour che batte Ravaglia ma dopo la revisione al Var l’arbitro annulla per fuorigioco di Parisi. Un minuto dopo ancora gol viola con Mandragora, ancora check del Var ma stavolta la rete viene convalidata e arriva la dedica al presidente Commisso, morto ieri. Primo giallo al 37′, è per Holm.

Al 45′ Dodo scatta dalla sua area, arriva al limite di quella avversaria e mette in mezzo, c’è una carambola, Piccoli si ritrova la palla tra i piedi e segna, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Var richiama all’on field review Doveri che, dopo aver rivisto le immagini al monitor, cambia idea e spiega: “A seguito di revisione il giocatore della Fiorentina non è mai in fuorigioco”. Rete convalidata.

Al 48′ Castro finisce a terra in area: Doveri lascia giocare tra le proteste del Dall’Ara. Al 78′ ammonito Miranda che stende Solomon. Regolare all’87’ il gol di Fabbian di testa. Al 90′ giallo per proteste per Ferguson. Mischione finale sull’ultimo pallone in area viola ma non c’è nulla di irregolare. Dopo 6′ di recupero Bologna-Fiorentina finisce 1-2.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è il talent di Dazn Luca Marelli che parte dal gol annulllato a Piccoli: “Giusto annullare la rete perché c’era un fuorigioco iniziale di Parisi non notato dall’assistente di Doveri, Montemurato. Sul gol prima annullato e poi concesso ai viola a fine primo tempo l’ex arbitro comasco spiega: “E’ una questione di centimetri ma c’è il piede sinistro di Heggem tiene in gioco Piccoli, la review è stata lunga per controllare bene ogni frame”.

Sul rigore chiesto dal Bologna a inizio ripresa dice: “A mio parere ha visto benissimo Doveri, c’è più fallo di Castro che colpisce Comuzzi, non c’è penalty”

Il messaggio della famiglia Commisso

La Fiorentina ha fatto sapere che a fine gara è arrivata la telefonata di Katherin Commisso al dg Ferrari, moglie dello scomparso presidente viola, che si è complimentato con tutti per la vittoria di Bologna, dicendo che il marito “sarebbe stato orgoglioso di loro”.