Bologna-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna-Fiorentina di Serie A 2025-26, 21a giornata: probabili formazioni, infortuni, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto

Bologna–Fiorentina accende la 21a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Renato Dall’Ara di Bologna domenica 18 gennaio 2026 alle 15:00. Sfida dal peso doppio: ambizioni europee per i rossoblù e punti salvezza vitali per i viola. Classifica: Bologna 8° con 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 29 gol fatti, 22 subiti); Fiorentina 18° con 14 punti (2 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 21 segnati, 31 incassati). Cornice calda e posta in palio altissima, tra equilibrio e dettagli che potrebbero fare la differenza.

Probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

A poche ore dal via, si va verso un Bologna con struttura collaudata: Ravaglia tra i pali, linea a quattro con Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; in mezzo coppia d’equilibrio Freuler–Pobega e tre alle spalle di Castro: Orsolini, Fabbian, Rowe. Le assenze di Bernardeschi e Lucumí potrebbero consigliare prudenza, ma non si esclude l’opzione Dallinga a gara in corso. La Fiorentina dovrebbe confermare De Gea titolare, retroguardia con Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; in mediana possibile terna Mandragora, Fagioli, Ndour; davanti tridente con Parisi, Piccoli, Gudmundsson. Out Dzeko e Sabiri, Kean resta in dubbio: in caso di forfait, spazio a minuti per Kouamé. Non emergono al momento squalifiche di rilievo, ma le scelte definitive potrebbero dipendere dalle ultime indicazioni dello staff medico.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson.

Gli indisponibili

Capitolo assenze: il Bologna perde qualità tra le linee con Bernardeschi e fisicità dietro con Lucumí, due tasselli che riducono le rotazioni. Nella Fiorentina pesano l’esperienza di Dzeko e la creatività di Sabiri, mentre la condizione di Kean resta da monitorare fino alla rifinitura. L’assenza di Lamptey limita le soluzioni di spinta sulla corsia destra. Scelte e minutaggi potrebbero ridefinirsi a gara in corso.

Bologna : Bernardeschi (frattura della clavicola), Lucumí (infortunio al bicipite femorale).

: (frattura della clavicola), (infortunio al bicipite femorale). Fiorentina: Dzeko (infortunio alla caviglia), Kean (infortunio alla caviglia – in dubbio), Sabiri (infortunio muscolare), Lamptey (rottura del legamento crociato anteriore).

Le ultime partite giocate

Forma recente a confronto: il Bologna ha alternato prestazioni solide a qualche passaggio a vuoto, raccogliendo 5 punti nelle ultime cinque. La Fiorentina ha ritrovato brillantezza offensiva e ha messo insieme 8 punti nello stesso arco, sostenuta dal largo successo con l’Udinese e da due pareggi di carattere.

Bologna x ko ko x ok Fiorentina ok ko ok x x

Nelle ultime 5 di campionato il Bologna ha totalizzato 5 punti, la Fiorentina 8.

Bologna : Bologna–Sassuolo 1-1; Inter–Bologna 3-1; Bologna–Atalanta 0-2; Como–Bologna 1-1; Verona–Bologna 2-3.

: Bologna–Sassuolo 1-1; Inter–Bologna 3-1; Bologna–Atalanta 0-2; Como–Bologna 1-1; Verona–Bologna 2-3. Fiorentina: Fiorentina–Udinese 5-1; Parma–Fiorentina 1-0; Fiorentina–Cremonese 1-0; Lazio–Fiorentina 2-2; Fiorentina–Milan 1-1.

L’arbitro di Bologna-Fiorentina

Dirige Doveri, assistenti Rossi L. e Fontemurato; IV Colombo, VAR Gariglio, AVAR Maresca. Nel campionato 2025/26 Doveri ha arbitrato 10 gare: 2 rigori assegnati, 40 ammonizioni e 1 espulsione, media 4.1 gialli a partita e circa 6 falli per cartellino. Un profilo esperto, abituato a tenere alto il controllo della gara senza eccedere nei provvedimenti.

Informazioni interessanti

Storia, trend e dettagli tattici raccontano una sfida ricca di sottotesti. La Fiorentina storicamente ha spesso sorriso contro il Bologna, ma i rossoblù hanno invertito l’inerzia nelle ultime al Dall’Ara. Occhio alle fasi iniziali della ripresa: il Bologna colpisce spesso lì, mentre i viola tendono a soffrire. Uomini chiave? Orsolini ha numeri brillanti contro i viola, mentre l’incisività di Kean lontano da Firenze è un tema aperto. Le strisce di risultati, tra pareggi e vittorie interne, possono influenzare psicologia e ritmo della gara. In bilico anche le letture sulle palle inattive: da una parte un Bologna efficace in zona calda, dall’altra una Fiorentina che concede più del solito. Fra gestione dei momenti, qualità tra le linee e dettagli difensivi, il margine per il colpo da tre punti si giocherà su duelli individuali e seconde palle.

La Fiorentina ha il maggior numero di successi contro il Bologna in Serie A: 58 vittorie in 147 incroci; completano 47 pari e 42 successi emiliani.

ha il maggior numero di successi contro il in Serie A: 58 vittorie in 147 incroci; completano 47 pari e 42 successi emiliani. Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette sfide di Serie A contro i viola, dopo un lungo periodo senza successi (16 gare) contro la Fiorentina .

ha vinto quattro delle ultime sette sfide di Serie A contro i viola, dopo un lungo periodo senza successi (16 gare) contro la . L’ultimo incrocio in campionato è finito 2-2 (26 ottobre): niente pareggi nelle otto precedenti, con quattro vittorie per parte; doppia X stagionale tra queste squadre non si vede dal 2020/21.

Il Bologna ha centrato tre vittorie di fila in casa contro la Fiorentina ; il poker interno sarebbe un evento riuscito solo tra il 1963 e il 1965.

ha centrato tre vittorie di fila in casa contro la ; il poker interno sarebbe un evento riuscito solo tra il 1963 e il 1965. Il Bologna è reduce dal colpo a Verona che ha interrotto sette gare senza successi; due vittorie di seguito mancano da novembre.

è reduce dal colpo a Verona che ha interrotto sette gare senza successi; due vittorie di seguito mancano da novembre. Al Dall’Ara i rossoblù hanno perso tre delle ultime quattro: un campanello rispetto alla solidità mostrata nelle 42 gare interne precedenti.

La Fiorentina è imbattuta da tre (1V, 2N): potrebbe arrivare a tre pareggi di fila per la prima volta da agosto-settembre 2024.

è imbattuta da tre (1V, 2N): potrebbe arrivare a tre pareggi di fila per la prima volta da agosto-settembre 2024. Post intervallo: solo il Milan segna più del Bologna nei primi 15′ del secondo tempo; la Fiorentina è tra chi subisce di più nello stesso segmento.

segna più del nei primi 15′ del secondo tempo; la è tra chi subisce di più nello stesso segmento. Orsolini è una spina nel fianco viola: sette partecipazioni-gol in Serie A contro la Fiorentina (4 reti, 3 assist), cinque nelle ultime cinque sfide.

è una spina nel fianco viola: sette partecipazioni-gol in Serie A contro la (4 reti, 3 assist), cinque nelle ultime cinque sfide. Kean ha segnato tre volte contro il Bologna in A (prima rete nel 2017 al Dall’Ara): nel torneo in corso tutte le sue marcature sono arrivate in casa.

Le statistiche stagionali di Bologna e Fiorentina

Numeri a confronto: possesso medio Bologna 55.0% vs Fiorentina 52.9%. I rossoblù hanno segnato 29 gol e ne hanno concessi 22, i viola 21 fatti e 31 subiti. Precisione al tiro: Bologna 42.35% contro 37.89% della Fiorentina. Clean sheet: 6 a 3 per i felsinei. Disciplina: 38 gialli Bologna, 47 Fiorentina. Dati che raccontano maggiore equilibrio difensivo rossoblù e bisogno dei viola di alzare le percentuali in zona gol.

Focus giocatori: nel Bologna top scorer Orsolini (7) davanti a Castro (6); miglior assistman tra i rossoblù Holm e Cambiaghi (4). Nella Fiorentina guida la classifica marcatori Mandragora e Kean (5) con Gudmundsson a 4; miglior uomo-assist Fagioli (3). Più ammoniti: Miranda (4) per il Bologna, Pongracic (7) per la Fiorentina. Rossi: nel Bologna a quota 1 Cambiaghi, Holm, Heggem; nei viola Viti (1). Clean sheet portieri: Skorupski 3 e Ravaglia 2; per i viola De Gea 3.

Bologna Fiorentina Partite giocate 20 20 Vittorie 8 2 Pareggi 6 8 Sconfitte 6 10 Gol segnati 29 21 Gol subiti 22 31 Possesso palla (%) 55.0 52.9 Tiri totali 196 190 Tiri in porta 83 72 Clean sheet 6 3 Cartellini gialli 38 47 Cartellini rossi 3 1

FAQ Quando si gioca Bologna-Fiorentina e a che ora? Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Bologna-Fiorentina? Allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Chi è l’arbitro di Bologna-Fiorentina? L’arbitro è Daniele Doveri; assistenti Rossi L. e Fontemurato, IV Colombo, VAR Gariglio, AVAR Maresca.