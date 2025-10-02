Bologna-Friburgo dove vederla in diretta tv e streaming, orario, probabili formazioni e arbitro Europa League 2025/2026

L’appuntamento con l’Europa League per il Bologna è per questa sera, 2 ottobre: la 2° giornata della League Phase, vede contrapposta alla formazione di Vincenzo Italiano il Friburgo ospitato allo stadio Dall’Ara con inevitabili aspettative. Appuntamento alle ore 18:45 con i felsinei che se la vedranno con l’undici studiato da Julian Schuster.
- La situazione del Bologna
- Dove vedere Bologna-Friburgo in diretta TV
- Bologna-Friburgo in streaming
- Probabili formazioni
- L'arbitro di Bologna-Friburgo
La situazione del Bologna
Dopo l’entusiasmo iniziale legato all’ingresso in Champions della passata stagione, i felsinei si sono misurati con un’evoluzione della situazione che li ha premiati con l’Europa League pur lasciando loro amarezza peer aver avuto la possibilità di replicare. La squadra allenata da Italiano affronta il Friburgo dopo un esordio non proprio scoppiettante e convincente contro l’Aston Villa. Stasera si gioca in casa e qualche speranza in più cresce, visto il momento non esaltante dei tedeschi in Bundesliga.
Ricapitolando, dunque, queste le informazioni per il match in calendario questa sera, 2 ottobre:
- Partita: Bologna-Friburgo
- Stadio: Dall’Ara di Bologna
- Diretta tv: Sky
- Streaming: SkyGo, Now
- Data: 2 ottobre 2025
- Orario: 18:45
- Competizione: Europa League
Dove vedere Bologna-Friburgo in diretta TV
Per quanti intendere seguire in diretta tv la sfida tra Bologna e Friburgo, la partita valida per la seconda giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Arena e Sky Sport 253.
Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Giancarlo Marocchi, Diretta Gol Federico Botti. Inviati Marco Nosotti e Niccolò Omini.
Bologna-Friburgo in streaming
Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Bologna e Friburgo in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto. Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull‘app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.
Probabili formazioni
Passiamo al capitolo probabili formazioni. Italiano dopo la delusione incassata contro il Lecce, prova a schierare la formazione titolare contro il Friburgo: Skorupski in porta, Zortea e Lykogiannis sulle corsie, con Lucumì, Vitik o Heggem al centro. Sulla linea mediana spazio a Ferguson e Freuler, mentre davanti Orsolini, Bernardeschi e Odgaard agiranno alle spalle di Castro. Queste le probabili:
- BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Orsolini; Castro. Allenatore: Italiano;
- FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Jung, Günter; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. Allenatore: Schuster.
L’arbitro di Bologna-Friburgo
Per dirigere Bologna-Friburgo,è stato scelto Nenad Minakovic (SRB) assistito da Borovic (SRB) e Bozovic (SRB), con quarto uomo Mitic (SRB) e addetti VAR Bebek (CRO) e Del Cerro Grande (ESP).