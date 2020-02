Bologna-Genoa 2019-20, le probabili formazioni

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospita il Genoa di Davide Nicola allo stadio Dall’Ara.

Squadre in campo alle 18 di sabato, non mancheranno gli ex: Palacio dovrebbe partire dal primo minuto tra i felsinei, Destro dalla panchina tra i liguri.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo L., Bani, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic. In panchina: Da Costa, Sarr, Mbaye, Dominguez, Skov Olsen, Juwara.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Radovanovic, Sturaro, Criscito; Pinamonti, Sanabria. Allenatore: Nicola. In panchina: Marchetti, Barreca, Goldaniga, Iago Falque, Jagiello, Eriksson, Ankersen, Cassata, Favilli, Pandev, Destro.

SPORTAL.IT | 14-02-2020 10:45