Bologna-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e orario

Bologna-Genoa di Serie A 2025-26, 4a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche

Bologna-Genoa vale per la 4a giornata di Serie A 2025-26 e si gioca al Renato Dall’Ara di Bologna sabato 20 settembre 2025 alle 15:00. In classifica, il Bologna è 13° con 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi, 2 sconfitte; 1 gol segnato, 2 subiti), mentre il Genoa è 15° con 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta; 1 gol segnato, 2 subiti). Sfida dal peso specifico alto per l’inerzia del campionato di entrambe: due squadre che hanno iniziato la stagione in modo simile, con buone prestazioni, dando l’impressione di essere già competitive, ma senza particolari guizzi. Italiano e Vieira sicuramente stanno costruendo due buone squadre che anche in questo match sapranno esprimere tutta la loro solidità e tutta la loro qualità.

Probabili formazioni di Bologna-Genoa

Si va verso un Bologna a trazione tecnica, che potrebbe ripartire dal 4-2-3-1: copione noto con Skorupski tra i pali e catena di destra affidata a Zortea, mentre in mezzo la fisicità di Vitík dovrebbe affiancare l’esperienza di Lucumí; a sinistra chance per Juan Miranda. In mediana, equilibrio e gamba con Ferguson accanto a Freuler. Sulla trequarti, qualità e strappi: Orsolini a destra, Bernardeschi al centro, Cambiaghi a sinistra; davanti, opportunità per Castro. Il Genoa dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 speculare: spinta di Norton-Cuffy a destra, coppia centrale Østigård–Vásquez, e Aarón Martín a sinistra. In mezzo, sostanza con Masini e Frendrup; tra le linee la fantasia di Carboni, con Ellertsson a destra e Stanciu sul lato opposto. In avanti, maglia da 9 per Colombo. Le scelte restano duttili: possibili ballottaggi sulle corsie e tra i trequartisti, con eventuali sorprese dalla panchina.

• Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitík, Lucumí, Juan Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro.



• Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Østigård, Vásquez, Aarón Martín; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo.



Gli indisponibili di Bologna-Genoa

Il Bologna deve rinunciare a tre giocatori importanti come Immobile, Pobega e Casale bloccati in infermeria per acciacchi piuttosto seri. Al contrario Vieira ha ha disposizione tutti i propri effettivi. Nessun giocatore risulta appiedato da squalifiche

• Bologna – Infortunati: Ciro Immobile (infortunio alla coscia), Tommaso Pobega (infortunio alla coscia), Nicolò Casale (problema al bicipite femorale). Squalificati: nessuno segnalato.

• Genoa – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Il Bologna arriva da una amara sconfitta a San Siro, mentre il Genoa è reduce da un buon pareggio ottenuto a Como con qualche polemica da parte dei lariani. Entrambe le squadre, a dimostrazione di una grande solidità, per adesso non hanno né segnato né subito più di un gol a partita.

Bologna ko ok ko – – Genoa x ko x – –

Dettaglio Bologna:

• Roma-Bologna 1-0

• Bologna-Como 1-0

• Milan-Bologna 1-0

Dettaglio Genoa:

• Genoa-Lecce 0-0

• Genoa-Juventus 0-1

• Como-Genoa 1-1

L’arbitro di Bologna-Genoa

Direzione di gara affidata a Giuseppe Collu. Assistenti Moro e Luciani, IV J.L. Sacchi; al VAR Maggioni, AVAR Chiffi. Nella Serie A 2025-26, Collu ha arbitrato 2 partite: 0 rigori assegnati, 8 ammonizioni e nessuna espulsione, con 48 falli fischiati e 5 offsides; media cartellini 4.0 a gara.

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Bologna e Genoa promette equilibrio e trame tattiche interessanti. I liguri arrivano con una serie positiva negli scontri diretti recenti e una certa solidità lontano da casa, mentre i felsinei cercano il guizzo per invertire una tendenza non brillante. Attenzione ai dettagli: pochi palloni giocati in area avversaria da entrambe in questo avvio, segno di gare bloccate e grande densità. Le fiammate dei singoli potrebbero orientare l’inerzia: Orsolini insegue la storia del club, Malinovskyi ha spesso colpito i rossoblù. Occhio anche alla tenuta mentale: il Bologna al Dall’Ara concede poco, ma l’ultimo scivolone interno proprio col Genoa resta un monito. Il peso del primo gol potrebbe risultare decisivo.

• Il Genoa è imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide di A col Bologna (6V, 5N), con ben sei clean sheet; unico acuto rossoblù emiliano nel periodo: maggio 2022.

• A Bologna il Genoa non perde da sei trasferte di fila (3V, 3N): i felsinei non vincono in casa contro il Grifone dal 2018.

• Il Bologna ha perso cinque delle ultime sei di campionato: trend da invertire per rimettere la rotta.

• Avvio con poche reti: nelle prime tre, Bologna al massimo un gol a partita.

• Al Dall’Ara i rossoblù emiliani hanno perso solo una delle ultime 12, proprio contro il Genoa (maggio scorso).

• Il Genoa ha vinto una sola volta nelle ultime 10 di Serie A (4N, 5P) ma cerca continuità dopo l’1-1 di Como.

• Per il Genoa è solo la seconda volta in 17 stagioni senza vittorie nelle prime tre: nel 2017/18 arrivò poi ko alla quarta.

• Pochi palloni toccati in area avversaria da entrambe in questo start: gara che potrebbe decidersi su episodi e piazzati.

• Orsolini (66 gol in A col Bologna) insidia Signori a quota 67: traguardo a portata.

• Malinovskyi ha spesso colpito il Bologna: tre reti ai felsinei in carriera.

Le statistiche stagionali di Bologna e Genoa

Numeri vicini nel possesso palla: Bologna 49.4% e Genoa 49.9%. I felsinei hanno prodotto 19 tiri (4 nello specchio) con 1 gol, i liguri 17 tiri (9 in porta) con 1 rete: precisione migliore per il Grifone ma stesso bottino. Fase difensiva solida per entrambe: 2 gol incassati e 1 clean sheet a testa. Disciplina: 7 gialli Bologna, 5 Genoa. Cross: più volume ma poca resa per gli ospiti (accuracy 11.11%).

Bologna Genoa Partite giocate 3 3 Gol segnati 1 1 Gol subiti 2 2 Tiri totali 19 17 Tiri in porta 4 9 Precisione al tiro 21% 53% Possesso palla 49,4% 49,9% Clean sheet 1 1 Ammonizioni 7 5

Dove vedere Bologna-Genoa in TV o in streaming

• Partita: Bologna-Genoa

• Data: sabato 20 settembre 2025

• Orario: 15:00

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Bologna

• Stadio: Renato Dall’Ara

La gara è trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 15:00.

FAQ Quando e a che ora si gioca Bologna-Genoa? Sabato 20 settembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Bologna-Genoa? Allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Chi trasmette Bologna-Genoa in TV o streaming? La partita è in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Bologna-Genoa? L’arbitro è Giuseppe Collu, assistenti Moro e Luciani, IV J.L. Sacchi, VAR Maggioni, AVAR Chiffi.