Bologna, infortunio alla coscia per Orsolini

Le condizioni di Riccardo Orsolini preoccupano il Bologna. L’esterno offensivo, infortunatosi contro il Crotone, rischia fino a un mese di stop.

In giornata ulteriori accertamenti per valutare l’entità del problema alla coscia, ma il ‘Corriere dello Sport’ spiega come i timori siano tradotti in 3-4 settimane di tempo utili a rivedere in campo il gioiello rossoblù.

Orsolini, dopo uno scatto compiuto poco prima del 20′ della sfida vinta di misura dal Bologna coi calabresi, ha accusato un fastidio muscolare che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca venendo sostituito da Sansone: si parla di possibile lesione alla coscia.

Se così fosse, Orsolini salterebbe i match contro Inter, Roma, Spezia, Torino e Atalanta: Mihajlovic incrocia le dita.

OMNISPORT | 01-12-2020 08:23