Bologna-Inter, formazioni ufficiali: Chivu preserva Lautaro e lancia Bonny e Frattesi, Italiano si affida a Castro

Bologna e Inter si giocano il secondo pass per la finale della Supercoppa italiana 2025 a Riad, le scelte di Chivu e Italiano fotografano un modo opposto di approcciare la gara

Lorenzo Marsili

Lorenzo Marsili

Dopo aver conosciuto la prima finalista, l’edizione 2025 della Supercoppa italiana si appresta a vivere la seconda semifinale, che mette di fronte il Bologna detentore della Coppa Italia e l’Inter, seconda forza dello scorso campionato. Italiano e Chivu approcciano il match con filosofie diametralmente opposte. Il nerazzurro sceglie, infatti, di preservare più di un titolare per dare spazio a chi ha giocato di meno in questa prima metà di stagione, mentre il tecnico dei felsinei prova a giocarsela al meglio affidandosi alle prime linee, con lievi variazioni sul tema.

Come arrivano rossoblù e nerazzurri alla semifinale

Il Napoli si gode il bel successo sul Milan e aspetta di conoscere l’avversario della finale. Con appena un punto nelle ultime tre uscite in campionato – contro Cremonese, Lazio e Juventus – Il Bologna arriva all’appuntamento di Riad (calcio d’inizio alle 20 italiane) in cerca di riscatto. Di tutt’altro tenore il clima in casa nerazzurra. Nonostante il secondo ko consecutivo in Champions League, infatti, il successo con il Genoa e i passi falsi di Milan (2-2 col Sassuolo) e Napoli (punito al Maradona dalla gran rete di Ekkelenkamp), hanno permesso all’Inter di tornare davanti a tutti in classifica.

Le scelte di Italiano

In casa Bologna, nel classico 4-2-3-1 di Italiano, la grande novità rispetto alle ultime uscite è l’inserimento dal primo minuto del Toto Castro, che agirà da prima punta davanti al trio consolidato Orsolini, Odgaard, Cambiaghi. In mediana, a schermare la difesa la coppia formata da Moro e Pobega. Dietro, largo a Heggem (espulso all’ultima in campionato, ma da regolamento assolutamente schierabile in Supercoppa) e Lucumì. Ai lati Holm e Miranda. Tra i pali c’è Ravaglia. Pronto a dare manforte dalla panchina, il recuperato Ciro Immobile.

Le scelte di Chivu

Come detto, il tecnico rumeno rivoluziona l’Inter. In porta, spazio a Josep Martinez, protetto da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Fasce presidiate da Dimarco e Luis Henrique con al centro il praticamente inedito terzetto composto da Frattesi, Zielinski e Mkhitaryan. Davanti, chance per Bonny accanto a Thuram, con capitan Lautaro reduce dal gol e dall’assist contro il Genoa a partire dalla panchina.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Inter

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.: Vincenzo Italiano

Inter (3-5-2): Jo. Martinez, Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. All.: Cristian Chivu

