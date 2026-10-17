Bologna-Inter, formazioni ufficiali, le scelte di Chivu su Barella, Bonny e Martinez

L'Inter affronta il Bologna senza Lautaro Martinez. Chivu punta su Pio in attacco e ritrova Barella dal 1', mentre Palladino sceglie Piccoli come riferimento offensivo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Inter cerca il riscatto dopo la sconfitta europea contro il Club Brugge, ma al Dall’Ara l’attende un Bologna deciso a sfruttare il fattore campo. La sfida della settima giornata di Serie A mette di fronte due squadre con obiettivi importanti e diversi interrogativi alla vigilia. In casa nerazzurra, l’assenza di Lautaro Martinez apre una corsa per affiancare Thuram, mentre resta da capire quanto spazio troveranno i giocatori coinvolti nelle rotazioni di Chivu. Barella, Bonny e Josep Martinez sono tra i nomi più attesi in vista del fischio d’inizio. Ora non ci sono più dubbi: ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Inter.

Bologna-Inter: le formazioni ufficiali

Il sabato della settima giornata di Serie A propone una sfida interessante tra Bologna e Inter, in campo alle 18:00 allo stadio Renato Dall’Ara. I rossoblù di Raffaele Palladino cercano una prestazione convincente davanti al proprio pubblico, mentre i nerazzurri di Cristian Chivu puntano a imporsi in trasferta. L’Inter deve rinunciare a Lautaro Martinez, fermato da un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, e affida il reparto offensivo alla coppia formata da Pio Esposito e Thuram. A centrocampo tornano dal primo minuto Barella e Zielinski, mentre in difesa viene confermato Bastoni. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori per una partita che può offrire indicazioni importanti sul momento delle squadre.

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Theate, Pobega: le scelte di Palladino

Il Bologna si presenta al Dall’Ara con il 3-4-2-1, modulo scelto da Palladino per affrontare i nerazzurri. Tra i pali c’è Pessina, preferito a Skorupski, mentre il terzetto difensivo è composto da Darmian, Heggem e Theate. Sulle corsie esterne agiscono Zortea e Miranda, chiamati a garantire spinta e copertura lungo le fasce.

In mezzo al campo trova spazio Pobega, preferito alla concorrenza di Moro, al fianco di Ferguson. Sulla trequarti Palladino punta invece sulla qualità di Bernardeschi e Cambiaghi, incaricati di supportare Piccoli, riferimento offensivo della formazione rossoblù. Non è disponibile Orsolini, assente per infortunio: una defezione importante per il reparto avanzato del Bologna, che dovrà cercare soluzioni alternative per mettere in difficoltà la retroguardia interista.

Fuori Lautaro Martinez, Pio Esposito affianca Thuram

Le principali novità in casa Inter riguardano soprattutto l’attacco. L’assenza di Lautaro Martinez apre le porte a Pio Esposito, che parte titolare al fianco di Thuram. Bonny, in ballottaggio con il giovane attaccante per una maglia dal primo minuto, comincia dunque dalla panchina. Chivu punta sulla coppia franco-italiana per garantire presenza fisica, profondità e soluzioni offensive contro la difesa rossoblù.

A centrocampo ritrova spazio Barella, affiancato da Zielinski e Sucic, mentre sulle corsie esterne vengono schierati Luis Henrique e Carlos Augusto. In difesa, davanti al portiere Josep Martinez, confermato nonostante le critiche, ci sono Bisseck, Akanji e Bastoni. Il tecnico nerazzurro concede invece spazio alle rotazioni lasciando fuori dall’undici iniziale Calhanoglu, Diouf e Dimarco. Una formazione che conserva buona parte della struttura abituale dell’Inter, pur dovendo fare i conti con un’assenza pesante come quella del capitano argentino.

Bologna-Inter: formazioni ufficiali