Bologna-Inter, moviola: festival di gol ed errori, cosa ha fatto Zielinski

La prova dell’arbitro Bonacina al Dall’Ara nell’ultima di campionato analizzata ai raggi X, il fischietto bergamasco ha ammonito solo due nerazzurri

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pochi affanni per il fischietto bergamasco Kevin Bonacina nell’ultima giornata di campionato al Dall’Ara. Pochi casi dubbi, qualche incertezza solo sugli ammoniti. Vediamo cosa è successo.

Bologna-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. C’era il fallo su Lautaro di Lucumi da cui nasce la punizione vincente di Dimarco. Valido al 25′ il pari di Bernardeschi. Al 36′ graziato Sucic dopo un fallo su Freuler, il giallo ci stava. Primo ammonito al 41′: è Lautaro che interviene in netto ritardo su Freuler dopo aver perso palla. Regolare al 42′ il rocambolesco gol di Pobega con deviazione di Lautaro.

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Quanti errori tutti insieme

A inizio ripresa arriva il 3-1 ed è ancora autogol: un errore di Diouf e Bisseck consente a Miranda – che è in posizione regolare – di scattare e crossare in area, interviene Zielinski che beffa il proprio portiere. Valido il gol di Pio al 63’. Al 77′ giallo per Mkhitaryan che atterra Ferguson evitando una ripartenza. Finale intenso col gol di Diouf che fissa il risultato sul 3-3.

Chi è l’arbitro Bonacina

Kevin Bonacina, 30 anni, la scelta per Bologna-Inter, fischietto appartenente alla sezione Aia di Bergamo, ha fatto il grande grande salto in Serie B e soprattutto Serie A dopo aver diretto 27 partite nel 2022/23 tra Serie C e Primavera nella stagione 2023/2024. Nato a Lecco e residente a Cisano Bergamasco, ha diretto anche la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1. In questa stagione aveva arbitrato 7 gare in A, l’ultima volta in Inter-Parma.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Laghezza e Zezza con Marcenaro IV uomo, Pezzuto al Var e Baroni al’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Lautaro. Mkhitaryan