Bologna-Inter, moviola: quanti errori di Doveri, siparietto Thuram-Darmian sul rigore negato

La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri al Dall’Ara nell’anticipo di serie A analizzata al microscopio dall’esperto di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata impegnativa per Daniele Doveri, uno dei migliori arbitri italiani, che però incappa in qualche svista di troppo nell’anticipo tra Bologna e Inter, soprattutto a livello disciplinare. Vediamo cosa è successo al Dall’Ara.

Bologna-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 10′ il gol di Pobega che penetra in area e calcia col mancino sul primo palo. Primo giallo al 34′, è per Theate per un fallo su Barella. Un minuto dopo ammonito anche Esposito per una trattenuta su Pobega. Valido al 44′ il pari di Thuram che salta sopra tutti e lascia sul posto Skorupski.

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Il rigore negato

Al 60′ Thuram va giù in area dopo un contatto con Darmian, per l’arbitro è simulazione con giallo a Thuram. Siparietto anche tra i due ex compagni di squadra. Il bomber dice al difensore: “Dillo che mi hai toccato” e Darmian replica: “No, non è vero”.

I dubbi sul raddoppio

Al 69′ sembra regolare la posizione di Carlos Augusto, entrato da una manciata di secondi, su assist di Zielinski: il terzino è solo davanti alla porta ma è dietro la linea della palla, gol convalidato. Ammonito Miranda per proteste.

Il gol annullato

Subito dopo rischia grosso Bernardeschi che reagisce a un fallo di Sucic non fischiato, protesta e se la cava col giallo. La gara diventa elettrica. Al 79’ ammonito anche Carlos Augusto per un intervento ruvido. All’80’ segna il neo-entrato Bonny ma la sua posizione di partenza viene giudicata irregolare, gol annullato per fuorigioco. L’ex Parma si rifà tre minuti più tardi mettendo in rete su assist di Carlos Augusto. All’89’ Zingarelli segnala un fuorigioco di Zortea, Doveri se ne accorge una decina di secondi dopo. Dopo il recupero finisce col successo dell’Inter.

La moviola di Marelli

A chiarire i dubbi è l’esperto di Dazn Luca Marelli. L’ex arbitro comasco parte dal rigore negato all’Inter al quarto d’ora della ripresa: “Il contatto c’è, è leggero ma sicuramente non c’è ammonizione per simulazione. Il rigore ci può non stare perchè ha accentuato la caduta dopo il contatto ma Doveri sbaglia ad ammonire”. Poi una precisazione su Darmian che va a terra dopo un fallo ma rientra poco dopo direttamente in campo: “La regola è studiata per evitare perdite di tempo, il giocatore che sta a terra deve uscire fuori prima di rientrare”

Sul giallo a Bernardeschi Marelli spiega: “Sucic era da giallo per spa per carica irregolare a Bernardeschi, da qui la protesta del giocatore, il fallo era evidente, altro errore dell’arbitro Doveri”.

Chi è l’arbitro Doveri

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri– la scelta per Bologna-Inter, ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. E’ fra gli arbitri più esperti ed affidabili del nostro campionato. Nella scorsa stagione aveva debuttato bene in Bologna-Como, ultima uscita in Napoli-Cremonese. Quest’anno la prima partita è stata Atalanta-Bologna, l’ultima Fiorentina-Napoli.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bercigli con Di Marco IV uomo, Gariglio al Var e Piccinini all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Theate, Esposito, Miranda, Bernardeschi, Carlos Augusto.