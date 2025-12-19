Pagelle di Bologna-Inter 1-1 (3-2 ai cdr): Immobile infinito. Thuram illude, disastro Bisseck, show di Ravaglia

Ecco i top e flop della semifinale di Supercoppa Italiana. Equilibrio nei 90 minuti: la gara si decide alla lotteria dei rigori che sorride a Italiano.

Cristian Chivu l’aveva già detto con grande onestà prima dell’inizio del torneo. La vera finale è Bologna-Napoli e allora così sarà. Non che l’Inter non ci abbia provato a mettere i bastoni tra le ruote al destino. Il primo gol, infatti, è stato proprio di marca nerazzurra dopo poco più di un minuto con Thuram ben imbeccato da Bastoni. L’errore di Bisseck, però, porta al rigore trasformato da Orsolini. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, arriva il penalty decisivo di Immobile per mandare in finale di Supercoppa i felsinei.

Le scelte di Italiano e Chivu

Il Bologna è già costato caro all’Inter che ha intenzione di prendersi la sua rivincita in Supercoppa. Il passato è il passato e l’Arabia ha portato una ventata d’aria fresca attorno alle due squadre. Quella rossoblù la potremmo definire la formazione titolare al momento, con i rientri di Odgaard, Bernardeschi e Castro dal primo minuto. Per i nerazzurri, invece, la scelta è di attuare il turnover: ci sono Martinez in porta, Zielinski e non Calhanoglu, Bonny e non Lautaro Martinez. Dosaggio di energia, senza rinunciare alla qualità. Panchina per Frattesi.

Subito Thuram, poi Bisseck guasta i piani

74 secondi e la partita già cambia. Intercetto di Bastoni che si invola in attacco e confeziona un assist perfetto per Thuram che di destro a volo fa 1-0. Il Bologna, però, c’è e pressa alto complicando la gestione del pallone da parte dell’Inter. L’episodio favorevole ai felsinei capita alla mezz’ora con un goffo tocco di braccio di Bisseck in area che induce il Var a richiamare l’attenzione dell’arbitro per assegnare rigore. Dal dischetto Orsolini calcia centrale ma beffa Martinez. Poco dopo i rossoblù perdono Bernardeschi per infortunio.

Il Bologna cala, l’Inter non ne approfitta

Nella ripresa Ravaglia risponde due volte prima a Luis Henrique e poi a Dimarco. Anche il Bologna ha la sua chance con Castro che prova a beffare Martinez, autore di un’uscita in ritardo. Al 57′ Heggem interviene in ritardo su Bonny e per Chiffi è rigore: non è dello stesso avviso il Var che richiama il direttore di gara spingendolo a rivedere la propria decisione. Alla lunga gli emiliani calano di intensità. In difesa la formazione di Italiano si concede pure qualche distrazione di troppo, con Bastoni e De Vrij che graziano Ravaglia. Nel finale Fabbian mette in evidenza i riflessi di Martinez.

La sagra degli errori ai rigori ma vince il Bologna

Si arriva così ai calci di rigore, dal momento che neppure i 5 minuti di recupero riescono a sbrogliare la matassa. Ed è la sagra degli errori. Dopo le reti di Lautaro e Ferguson, sbagliano in ordine Bastoni, Moro, Barella, Miranda e Bonny. Così è Rowe a mandare avanti il Bologna: De Vrij pareggia i conti. Tocca ad Immobile calciare il penalty decisivo per portare gli emiliani in finale contro il Napoli. Dopo la Coppa Italia, arriva un’altra soddisfazione per i rossoblù.

Le pagelle del Bologna

Ravaglia 6,5 Battuto subito da Thuram senza colpe, poi si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Dà sicurezza al reparto.

Holm 6,5 Spinge con continuità sulla destra e costruisce l'azione più pericolosa del Bologna servendo Bernardeschi. Propositivo.

Heggem 5,5 Non è facile tra Thuram e Bonny. Si perde il figlio d'arte sul primo gol, rischia il rigore sull'ex Parma.

Lucumí 7 Fisico e concentrazione. Contiene bene Bonny e non perde lucidità dopo lo svantaggio immediato.

Miranda 5,5 Qualche difficoltà in più sul lato di Dimarco, soprattutto in fase difensiva. Meno preciso del solito.

Moro 6 Qualche errore tecnico ma anche tanto cosiddetto lavoro oscuro.

Pobega 6 Alterna buone chiusure a qualche inserimento interessante. Prova a dare ritmo quando l'Inter si abbassa. (Dal 75′ Ferguson ng).

Orsolini 6,5 Freddissimo dal dischetto, si prende la responsabilità del rigore e pareggia i conti. È il più pericoloso dei suoi, nonostante l'errore sul gol di Thuram. (Dal 62′ Cambiaghi 6,5 Qualche buono spunto da segnalare).

Odgaard 6 Si muove molto tra le linee e prova a sfruttare qualche errore avversario. Manca però precisione nell'ultimo passaggio. (Dal 76′ Fabbian ng).

Bernardeschi 6,5 La sua conclusione è la prima vera occasione del Bologna, trovando la grande risposta di Martinez. Ispirato finché rimane in campo. (Dal 41′ Rowe 6 Due conclusioni verso la porta, diversi inserimenti e un po' di freschezza. Certo, gli manca un pizzico di determinazione in più).

Castro 6 Si procura il rigore e mantiene sulle sue spalle il peso dell'attacco. (Dal 76′ Immobile 7 Le pagelle per i rigori non si danno ma quello di Ciro era troppo importante e al rientro dall'infortunio il bomber di Torre Annunziata ha risposto presente).

Le pagelle dell’Inter