Bologna-Inter probabili formazioni: Chivu, linea verde al Dall'Ara. Il grande giorno di Cocchi

Bologna-Inter di Serie A 2025-26, 38a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Bologna–Inter chiude la 38a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Renato Dall’Ara il 23 maggio 2026 alle ore 18:00. Sfida di cartello tra capolista e nobile della parte alta: i rossoblù sono 8° con 55 punti (16 vittorie, 7 pareggi, 14 sconfitte; 46 gol fatti, 43 subiti), i nerazzurri guidano la classifica a quota 86 (27 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 86 gol segnati, 32 incassati). Atmosfera da big match e motivazioni alte per entrambe.

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Probabili formazioni di Bologna-Inter

Nel Bologna si va verso un 4-2-3-1: dietro potrebbe confermarsi la catena destra con Zortea e il giovane Heggem, mentre al centro Lucumí darebbe fisicità e Miranda spinta a sinistra. In mezzo, coppia di equilibrio con Ferguson e Freuler; sulla trequarti, l’esperienza di Bernardeschi e la creatività di Odgaard a sostegno di Rowe e della punta Castro. L’Inter dovrebbe ruotare qualcosa nel 3-5-2: dietro spazio a de Vrij, Acerbi e Bastoni; sulle corsie Darmian e il giovane Matteo Cocchi, diciannove anni, in mezzo gamba e inserimenti con Frattesi, Sučić e Mkhitaryan. Davanti, chance per Esposito al fianco di Bonny. Al momento non risultano squalificati, ma le scelte potrebbero dipendere dalla gestione delle energie nell’ultima di campionato.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski ; Zortea , Heggem , Lucumí , Miranda ; Ferguson , Freuler ; Bernardeschi , Odgaard , Rowe ; Castro .

(4-2-3-1): ; , , , ; , ; , , ; . Inter (3-5-2): Sommer; de Vrij, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Sučić, Mkhitaryan, Cocchi; Esposito, Bonny.

Gli indisponibili di Bologna-Inter

Nel Bologna la lista degli assenti potrebbe pesare soprattutto in difesa e sugli esterni: out elementi utili per rotazioni e duelli fisici. L’Inter arriva invece con gruppo pressoché al completo: l’ultima giornata suggerisce comunque prudenza nelle scelte, tra gestione dei diffidati e minutaggi mirati.

Bologna : Casale (infortunio al polpaccio), Cambiaghi (infortunio all’inguine), Vitík (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

: (infortunio al polpaccio), (infortunio all’inguine), (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno. Inter: nessun indisponibile segnalato. Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Bologna arriva da un finale altalenante ma con segnali di orgoglio, l’Inter ha marciato con continuità, alternando qualche pareggio a vittorie convincenti. Ecco l’andamento delle ultime cinque:

Bologna ko ko x ok ok Inter ok x ok ok x

Dettaglio risultati:

Bologna

Juventus–Bologna 2-0; Bologna–Roma 0-2; Bologna–Cagliari 0-0; Napoli–Bologna 2-3; Atalanta–Bologna 0-1.

Inter

Inter–Cagliari 3-0; Torino–Inter 2-2; Inter–Parma 2-0; Lazio–Inter 0-3; Inter–Verona 1-1.

L’arbitro di Bologna-Inter

Direzione affidata a Kevin Bonacina, assistenti Laghezza e Zezza, IV Marcenaro, VAR Pezzuto, AVAR Baroni. Nella Serie A 2025/26 Bonacina ha diretto 11 gare: 287 falli sanzionati, 1 rigore assegnato, 35 ammonizioni, 2 doppi gialli e 2 rossi, per una media di circa 3,5 cartellini a partita.

Statistiche interessanti

Storia recente ricca di incroci caldi tra Bologna e Inter: equilibrio negli ultimi confronti, ma i nerazzurri hanno spinto forte in stagione sia per produzione offensiva sia su palla inattiva. Il Dall’Ara è stato terreno di imprese rossoblù a fasi alterne, con una tendenza casalinga fragile: fattore che potrebbe pesare contro una capolista abituata a chiudere i campionati con accelerazioni finali. Occhio ai dettagli: corner pericolosi dell’Inter, striscia dell’ultimo turno favorevole ai nerazzurri e record personali in bilico per Orsolini e Lautaro. Nel mezzo, il dato curioso del differenziale punti casa/trasferta del Bologna e la solidità difensiva nerazzurra da primissima fascia.

Ultime otto sfide in A all’insegna dell’equilibrio: tre vittorie a testa e due pari tra Bologna e Inter .

e . Il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro al Dall’Ara contro l’ Inter : exploit recente dopo anni difficili in casa coi nerazzurri.

ha vinto tre delle ultime quattro al contro l’ : exploit recente dopo anni difficili in casa coi nerazzurri. Fragilità interna rossoblù: nove ko casalinghi in campionato; il decimo sarebbe un evento raro nella storia felsinea.

Bologna in controtendenza: 21 punti in casa contro 34 in trasferta, gap tra i più ampi dei top campionati.

Con 86 punti, l’ Inter è su ritmi d’élite storica: solo in tre stagioni ha fatto meglio nell’era dei tre punti.

è su ritmi d’élite storica: solo in tre stagioni ha fatto meglio nell’era dei tre punti. Finale di stagione amico dei nerazzurri: otto successi nelle ultime nove “ultime giornate” di Serie A.

Palle inattive decisive: l’ Inter ha toccato quota record stagionale di reti su corner nel massimo campionato.

ha toccato quota record stagionale di reti su corner nel massimo campionato. Difesa da Scudetto: 32 gol concessi, tra le migliori del torneo.

Orsolini nella top ten marcatori all-time del Bologna in A: altra doppia cifra centrata.

nella top ten marcatori all-time del in A: altra doppia cifra centrata. Tabù personale: Lautaro non ha mai segnato al Dall’Ara in Serie A, pur avendo colpito spesso il Bologna a San Siro.

Le statistiche stagionali di Bologna e Inter

L’Inter primeggia per produzione offensiva (86 gol, 468 tiri, 47,9% di precisione) e solidità (32 reti subite, 18 clean sheet), sostenuta da un possesso medio del 59,5%. Il Bologna ha costruito una stagione ordinata (46 gol segnati, 43 subiti) con buon possesso (55%) e 12 clean sheet, pagando però qualche flessione interna. Nerazzurri più verticali e letali sulle palle inattive; rossoblù efficaci quando possono ripartire e alzare la qualità sulla trequarti.

Focus giocatori: per il Bologna il bomber è Orsolini (10 gol) e il miglior assist-man risulta Cambiaghi (4). Più ammonito: Miranda (6); espulsioni distribuite senza un primato netto. Tra i portieri, Skorupski conta 7 clean sheet stagionali. Per l’Inter, capocannoniere Lautaro Martínez (17) e re degli assist Dimarco (17); più ammoniti Barella e Çalhanoglu (7). In porta, Sommer ha messo insieme 15 clean sheet.

Bologna Inter Partite giocate 37 37 Vittorie 16 27 Pareggi 7 5 Sconfitte 14 5 Gol fatti 46 86 Gol subiti 43 32 Possesso palla (%) 55,0 59,5 Tiri totali 358 468 Tiri nello specchio 142 224 Clean sheet 12 18 PPDA 11,3 10,7

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Bologna-Inter? Bologna-Inter si gioca il 23 maggio 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Bologna-Inter? La partita si disputa allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Chi è l’arbitro di Bologna-Inter? L’arbitro è Kevin Bonacina, con assistenti Laghezza e Zezza; IV Marcenaro; VAR Pezzuto; AVAR Baroni.

Ansa