Bologna-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Bologna-Inter, 7ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca il 17 ottobre alle 18 al Dall’Ara. Probabili formazioni, assenti, arbitro e statistiche.

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La capolista non vuole fermarsi, il Bologna cerca la svolta. Sabato 17 ottobre alle 18:00, il “Dall’Ara” diventa il teatro di Bologna-Inter, 7ª giornata di Serie A. I nerazzurri guidano la classifica da imbattuti: 16 punti, 5 vittorie, un solo pareggio e un attacco atomico da 18 gol. Di fronte un Bologna in affanno, 14° a quota 5 punti, affamato di un riscatto per allontanarsi dalla zona calda. Corsa allo scudetto contro fame di salvezza: scontro ad alta tensione in terra emiliana.

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Probabili formazioni di Bologna-Inter

Il Bologna potrebbe affidarsi al 3-4-2-1, cercando equilibrio senza rinunciare alla qualità tra le linee. Con Orsolini indisponibile, dovrebbero essere Bernardeschi e Cambiaghi a sostenere Piccoli, mentre Dovbyk rappresenterebbe un’alternativa a gara in corso. L’assenza di Holm aprirebbe la corsia destra a Zortea; in porta si va verso Pessina. L’Inter dovrebbe rispondere con il 3-5-2: senza il centravanti Martínez, la coppia offensiva potrebbe essere Thuram–Bonny. I forfait di Stones e Pavard restringerebbero le opzioni difensive. In mezzo, Sucic e Mkhitaryan dovrebbero affiancare Çalhanoğlu, con Barella possibile alternativa e Diouf largo a destra.

Bologna (3-4-2-1): Pessina ; Darmian , Casale , Heggem ; Zortea , Moro , Ferguson , Miranda ; Bernardeschi , Cambiaghi ; Piccoli .

(3-4-2-1): ; , , ; , , , ; , ; . Inter (3-5-2): Martínez; Akanji, Bisseck, Zopolato Neves; Diouf, Sucic, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

Gli indisponibili di Bologna-Inter

Le assenze toccano soprattutto la qualità offensiva delle due squadre. Il Bologna deve fare a meno di Orsolini, una soluzione importante per creare superiorità e cercare la porta, oltre che di Holm sulla fascia. Nell’Inter pesa il forfait del centravanti Martínez, mentre le indisponibilità di Stones e Pavard riducono le possibilità di rotazione dietro. Fuori anche Jones a centrocampo. Nell’elenco disponibile non sono segnalate squalifiche.

Bologna : Orsolini (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), Holm (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), Gillier (infortunio di natura non specificata). Squalificati: non segnalati.

: (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), (infortunio di natura non specificata). Squalificati: non segnalati. Inter: Stones (infortunio alla coscia), Pavard (infortunio all’inguine), Martínez (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), Jones (infortunio all’inguine). Squalificati: non segnalati.

Le ultime partite giocate

Il quadro delle cinque gare riportate racconta un Bologna in cerca di continuità e un’Inter capace di raccogliere punti anche nelle partite più aperte. I rossoblù totalizzano una vittoria, due pareggi e due sconfitte, per 5 punti; i nerazzurri quattro successi e un pareggio, per 13 punti. Gli elenchi dei risultati presentano però alcune discrepanze con il riepilogo stagionale, in particolare nei dati delle trasferte: vanno quindi letti separatamente dalla classifica, senza ricavarne ulteriori sequenze cronologiche.

Squadra Gare riportate Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Bologna 5 1 2 2 5 Inter 5 4 1 0 13

Il dettaglio degli incontri disponibili:

Bologna : Atalanta-Bologna 1-0; Bologna-Sassuolo 2-2; Napoli-Bologna 1-0; Bologna-Torino 1-1; Lecce-Bologna 1-2.

: 1-0; 2-2; 1-0; 1-1; 1-2. Inter: Cagliari-Inter 0-1; Inter-Napoli 3-2; Inter-Udinese 5-3; Roma-Inter 2-2; Inter-Parma 3-0.

L’arbitro di Bologna-Inter

A dirigere Bologna-Inter sarà Daniele Doveri, con Zingarelli e Bercigli assistenti, Di Marco quarto ufficiale, Gariglio al VAR e Piccinini all’AVAR. Nelle due partite di Serie A 2026-27 presenti nelle statistiche disponibili, Doveri ha fischiato 43 falli e assegnato 4 ammonizioni, senza espulsioni né rigori. La media è di 2 cartellini gialli a incontro: un campione ancora ridotto, da valutare senza attribuirgli un peso eccessivo.

Informazioni interessanti e pillole su Bologna-Inter

La classifica suggerisce un divario netto, ma la storia recente della sfida invita l’Inter alla prudenza. Negli ultimi nove incroci di Serie A con il Bologna regna infatti l’equilibrio, e il Dall’Ara si è spesso trasformato in un ostacolo per i nerazzurri. Gli emiliani hanno evitato la sconfitta in quattro degli ultimi cinque confronti interni contro questo avversario, un precedente incoraggiante dentro un rendimento casalingo complessivamente difficile. Per la capolista c’è invece un traguardo significativo: una vittoria varrebbe 19 punti dopo sette giornate, partenza riuscita soltanto tre volte nell’era dei tre punti. Interessante anche il contrasto tra risultati e qualità delle occasioni concesse: il Bologna presenta appena 5,8 gol attesi contro, secondo miglior dato del torneo. Davanti, i rossoblù hanno distribuito le cinque reti fra cinque marcatori; senza Orsolini, toccherebbe soprattutto a Bernardeschi dare creatività alla manovra. Agli ospiti mancherà invece il loro miglior realizzatore.

Nessun padrone negli ultimi nove confronti di Serie A: Bologna e Inter si sono divise tre vittorie a testa e tre pareggi. L’incrocio più recente, il 23 maggio al Dall’Ara, si è chiuso con un pirotecnico 3-3.

e si sono divise tre vittorie a testa e tre pareggi. L’incrocio più recente, il 23 maggio al Dall’Ara, si è chiuso con un pirotecnico 3-3. Dopo quel 3-3, un altro pareggio farebbe registrare due segni X consecutivi fra Bologna e Inter in campionato: non accade dal periodo compreso tra novembre 2013 e aprile 2014.

e in campionato: non accade dal periodo compreso tra novembre 2013 e aprile 2014. Il Dall’Ara ha cambiato volto per i nerazzurri: il Bologna ha ottenuto tre vittorie e un pareggio negli ultimi cinque confronti casalinghi di campionato con l’ Inter . Nelle precedenti 15 sfide interne aveva invece raccolto soltanto tre pareggi e ben 12 sconfitte.

ha ottenuto tre vittorie e un pareggio negli ultimi cinque confronti casalinghi di campionato con l’ . Nelle precedenti 15 sfide interne aveva invece raccolto soltanto tre pareggi e ben 12 sconfitte. Il rendimento interno resta un nervo scoperto del Bologna : dallo scorso dicembre ha incassato 26 reti in casa, più di qualsiasi altra squadra di Serie A. Escludendo neopromosse e retrocesse, è anche la formazione con meno punti casalinghi nel periodo: 11 in 17 incontri, con due vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte.

: dallo scorso dicembre ha incassato 26 reti in casa, più di qualsiasi altra squadra di Serie A. Escludendo neopromosse e retrocesse, è anche la formazione con meno punti casalinghi nel periodo: 11 in 17 incontri, con due vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte. Quattro delle ultime cinque gare casalinghe del Bologna sono terminate in parità, comprese le due più recenti. Un altro pareggio riporterebbe gli emiliani ad almeno tre segni X interni consecutivi, situazione che manca dalla serie di sette registrata tra aprile e ottobre 2024.

sono terminate in parità, comprese le due più recenti. Un altro pareggio riporterebbe gli emiliani ad almeno tre segni X interni consecutivi, situazione che manca dalla serie di sette registrata tra aprile e ottobre 2024. L’ Inter può salire a 19 punti dopo sette giornate. Nell’era dei tre punti ci è riuscita soltanto nel 1997-98, nel 2002-03 e nel 2017-18, sempre con 19 punti: nessuna di quelle partenze si è però conclusa con lo scudetto.

può salire a 19 punti dopo sette giornate. Nell’era dei tre punti ci è riuscita soltanto nel 1997-98, nel 2002-03 e nel 2017-18, sempre con 19 punti: nessuna di quelle partenze si è però conclusa con lo scudetto. Secondo il riepilogo delle pillole, nelle ultime sette trasferte di campionato l’ Inter ha alternato pareggi e vittorie, con un 2-2 contro la Roma nell’uscita esterna più recente. Due pareggi consecutivi fuori casa mancano dalla serie di tre maturata tra maggio e settembre 2024; l’indicazione cronologica non coincide pienamente con l’elenco delle ultime gare disponibile.

ha alternato pareggi e vittorie, con un 2-2 contro la nell’uscita esterna più recente. Due pareggi consecutivi fuori casa mancano dalla serie di tre maturata tra maggio e settembre 2024; l’indicazione cronologica non coincide pienamente con l’elenco delle ultime gare disponibile. La difesa del Bologna concede occasioni di qualità contenuta: i suoi 5,8 gol attesi contro sono superati in positivo soltanto dai 2,9 della Juventus . L’ Inter è quinta in questa graduatoria con 7,0.

concede occasioni di qualità contenuta: i suoi 5,8 gol attesi contro sono superati in positivo soltanto dai 2,9 della . L’ è quinta in questa graduatoria con 7,0. Cinque gol e cinque firme diverse per il Bologna : Piccoli , Dovbyk , Bernardeschi , Orsolini ed Enem . Nell’anno solare 2026, Bernardeschi guida inoltre i rossoblù per partecipazioni alle reti in Serie A: sei, frutto di quattro gol e due assist.

: , , , ed . Nell’anno solare 2026, guida inoltre i rossoblù per partecipazioni alle reti in Serie A: sei, frutto di quattro gol e due assist. Il centravanti Martínez, indisponibile per questa partita, ha segnato cinque gol al Bologna in campionato, tutti al Meazza. Al Dall’Ara è rimasto a secco per 483 minuti: nessun altro stadio di Serie A gli ha riservato un digiuno più lungo. Gli altri impianti in cui non ha segnato sono il Paolo Mazza, con 103 minuti disputati, e l’Ezio Scida, con 65.

Le statistiche stagionali di Bologna e Inter

La differenza più evidente è nella produzione offensiva: l’Inter ha segnato 18 reti contro le 5 del Bologna, costruendo 101 conclusioni contro 57 e centrando lo specchio 43 volte contro 21. I nerazzurri tengono maggiormente il pallone, con il 62% di possesso contro il 51,3%, e completano quasi il 90% dei passaggi. Gli emiliani hanno però incassato un gol in meno, 7 contro 8: il problema principale sembra dunque trasformare il gioco in occasioni e reti. Anche il tasso di conversione delle conclusioni evidenzia il divario: 17,82% per gli ospiti e 8,77% per i rossoblù. L’Inter ha inoltre recuperato 7 punti da situazioni di svantaggio, contro uno del Bologna.

A livello individuale, il Bologna ha cinque marcatori a quota uno: Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini ed Enem. Il miglior assistman è Cambiaghi con 2 passaggi vincenti, seguito da Miranda con uno. Nell’Inter il centravanti Martínez guida con 4 gol, davanti a Thuram e Çalhanoğlu con 3; seguono Esposito con 2 e Barella, Bisseck, Bonny, Zopolato Neves, Sucic e Zielinski con uno. Diouf è il primo per assist con 3. Sul fronte disciplinare, Heggem ed El Azzouzi sono i più ammoniti dei rossoblù, con 2 gialli ciascuno; fra i nerazzurri condividono il primato Akanji e il centravanti Martínez, sempre con 2. Non sono riportate espulsioni nelle statistiche fornite. Il portiere Martínez conta 2 partite a porta inviolata; il dato specifico dei clean sheet di Pessina e Skorupski non è disponibile.

Statistica Bologna Inter Posizione in classifica 14ª 1ª Punti 5 16 Partite giocate 6 6 Vittorie 1 5 Pareggi 2 1 Sconfitte 3 0 Gol segnati 5 18 Gol subiti 7 8 Media gol segnati 0,83 3,00 Media gol subiti 1,17 1,33 Possesso palla 51,3% 62,0% Precisione dei passaggi 87,33% 89,95% Tiri totali, esclusi quelli respinti 57 101 Tiri nello specchio 21 43 Precisione al tiro 36,84% 42,57% Conversione dei tiri in gol 8,77% 17,82% Assist 3 12 Pali e traverse colpiti 2 7 Calci d’angolo 24 34 Falli commessi 81 46 Cartellini gialli 9 8 Cartellini rossi Non riportati Non riportati Capocannonieri Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini, Enem: 1 Martínez: 4 Miglior assistman Cambiaghi: 2 Diouf: 3 Giocatori con più ammonizioni Heggem, El Azzouzi: 2 Akanji, Martínez: 2 Clean sheet dei portieri Pessina, Skorupski: dato non disponibile Martínez: 2 Punti recuperati da svantaggio 1 7

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FAQ Quando e a che ora si gioca Bologna-Inter? Bologna-Inter si gioca sabato 17 ottobre 2026 alle ore 18:00, ora italiana, per la 7ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Bologna-Inter? La partita si disputa allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Chi è l’arbitro di Bologna-Inter? L’arbitro è Daniele Doveri. Gli assistenti sono Zingarelli e Bercigli, il quarto ufficiale è Di Marco. Al VAR c’è Gariglio, con Piccinini all’AVAR.