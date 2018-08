Bologna, Inzaghi amaro: "Abbiamo sbagliato troppo"

Filippo Inzaghi esprime tutto il suo rammarico per lo 0-0 contro il Frosinone: “Abbiamo fallito due occasioni, che non dovevamo sbagliare”.

“Abbiamo fatto la prima mezz’ora molto bene. – ha esordito ai microfoni di DAZN – Accettiamo il verdetto del campo, sappiamo che dobbiamo migliorare. Dobbiamo fare più punti possibili e ora c’è l’Inter, che proveremo a mettere in difficoltà”.

Un’ultima battuta sul giocare in un campo neutro: “E’ una cosa che mi dispiace, spero che non accada mai a noi. Un conto è giocare in un campo neutro, un altro è giocare senza tifosi, mi sembra eccessivo”.

SPORTAL.IT | 26-08-2018 23:05