La panchina di Filippo Inzaghi è in pericolo.

Le prestazioni della squadra in questo avvio di campionato non sono state soddisfacenti ed è per questo che, in casa Bologna, si valuta un possibile cambio nella guida tecnica.

Alla partita tra Genoa e Bologna erano presenti Davide Nicola e Cesare Prandelli, entrambi indiziati a sostituire l’ex centravanti del Milan sulla panchina dei rossoblù. Impensabile, al momento, un ritorno di Roberto Donadoni.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 15:00