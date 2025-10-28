Bologna, Italiano dimesso ma non andrà in panchina: la soluzione speciale per la gara col Torino 

Il tecnico ha lasciato l’ospedale dove era stato ricoverato la scorsa settimana a causa di una forte polmonite, ma non potrà guidare i rossoblù contro la squadra di Baroni

Vincenzo Italiano ha lasciato l’ospedale ed è pronto a tornare al lavoro con il suo Bologna: lo ha comunicato il club felsineo, che non dà per certo però la presenza del tecnico sulla panchina rossoblù nella gara di domani sera contro il Torino. L’allenatore potrebbe seguire la partita da una posizione speciale.

Bologna, Italiano dimesso dall’ospedale

Vincenzo Italiano è guarito e scalpita per tornare a lavorare col Bologna. Secondo quanto comunicato dal club rossoblù, l’allenatore ha superato la forte polmonite batterica (non collegata al Covid) che lo aveva colpito la scorsa settimana ed ha lasciato l’ospedale. Italiano era stato ricoverato lo scorso 21 ottobre ed aveva dovuto saltare le partite giocate dai rossoblù contro la Steaua in Europa League e con la Fiorentina in campionato.

Il comunicato del club

“Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone”, si legge in una nota del Bologna. La società aggiunge però che nelle prossime ore il tecnico resterà sotto osservazione dello staff medico del club. La sua presenza in panchina nella sfida di domani sera contro il Torino non è dunque ancora confermata.

La soluzione speciale per il Torino

Il Bologna, che nella sua nota ha ringraziato i responsabili del reparto di Pneumologia del Policnico, vuole mettere al riparo Italiano dalla possibilità di incappare in una ricaduta. Domani sera al Dall’Ara è prevista una serata piuttosto calda per il periodo autunnale – è attesa una temperatura attorno ai 16° C – ma con folate di vento che potrebbero risultare pericolose per Italiano.

Il Bologna potrebbe dunque invitare il suo allenatore a seguire la squadra dalla tribuna, in un apposito box al riparo dal vento e dal freddo. Ad ogni modo non sarà facile per sanitari e dirigenti del Bologna convincere Italiano a stare ancora lontano dal campo di gioco…