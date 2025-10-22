Il tecnico è ricoverato al Sant'Orsola di Bologna dopo aver ricevuto la diagnosi e la decisione del ricovero, le sue condizioni e come intende seguire la squadra

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Le sue condizioni, che hanno destato preoccupazione ma non ansia, sembrano tali da consentirgli di poter seguire il Bologna dall’ospedale Sant’Orsola dove Vincenzo Italiano, allenatore che da stagioni sulla panchina rossoblu, è ricoverato nel reparto pneumologia da qualche giorno. Solo ieri, però, la società ha deciso di diffondere un comunicato che ha reso noto in via ufficiale lo stato di salute di Italiano, colpito da una polmonite non da Covid che è trattata sotto lo stretto controllo medico degli specialisti del nosocomio emiliano. Soffrirà, vedendo il Bologna contro lo FCSB-Steua Bucarest per non essere lì, ma farà la sua parte a quanto pare.

Come sta Vincenzo Italiano, ricoverato per polmonite

Stando a quel che anticipa la Gazzetta, se le energie saranno quelle giuste e sufficienti Italiano si collegherà da remoto per FCSB (Steaua)-Bologna con la frustrazione di non poter essere a Bucarest, ma con la voglia di ripetere come preparare, quando cambiare, ribadire schemi e posizioni che da tempo stava studiando quando la polmonite lo ha costretto allo stop.

Il tutto forze fisiche permettendo, sia chiaro, e semmai interagendo col proprio staff sulla linea Bologna-Romania, per una gara fondamentale da vincere per la squadra e gli obiettivi europei, premi compresi.

Il comunicato del Bologna

Solo martedì 21 ottobre il Bologna, a metà mattinata, ha diramato la nota che ha comunicato in forma pubblica le condizioni di Italiano.

“Nella giornata di lunedì Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa 5 giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club”, si legge nella nota.

Il ricovero di 5 giorni

L’allenatore rimarrà al Sant’Orsola cinque giorni, dunque, poi si vedrà: dovrà restare lontano dalla propria squadra certamente per la gara di Europa League a Bucarest e di campionato a Firenze per quello che sarebbe stato un altro attesissimo ritorno nello stadio che Italiano conosce bene per i suoi trascorsi in Viola.

La gara successiva, poi, vedrà cosa fare perché la polmonite dovrebbe migliorare, con l’adeguata terapia antibiotica ospedaliera e il riposo necessario. Anche esporsi a basse temperature potrebbe rivelarsi un rischio.

Il calendario del Bologna e quali match dovrebbe saltare Italiano

Quali sono le gare che salterà? Oltre all’appuntamento di Bucarest, si suppone possa essere assente contro la Fiorentina e per Bologna-Torino calendarizzato alle 20,45, quindi con temperature nemmeno facili o comunque certamente rischiose per la fragilità accusata.

Posto, poi, il day by day che spetta solo ed esclusivamente allo staff medico che segue il tecnico. La sensazione, quindi, è che Italiano salterà le prossime tre gare dalla panchina pur riuscendo a mantenere continuo e costante il collegamento con i suoi, in vista degli impegni di calendario.