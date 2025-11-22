Bologna, Italiano racconta la grande paura: cosa è successo e come sta ora

Italiano torna a parlare dopo la polmonite che l’ha costretto al ricovero. Il tecnico del Bologna rivive la “botta” subita e spiega come sta

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Dopo settimane difficili segnate da una polmonite che lo aveva costretto al ricovero, Vincenzo Italiano è tornato a vivere una vigilia “normale” prima della sfida con l’Udinese. Il tecnico del Bologna, rientrato in panchina nell’ultima gara pre-sosta, ha raccontato con sincerità la grande paura vissuta. Tra giorni complicati, miglioramenti graduali e qualche strascico ancora da smaltire, l’allenatore ha voluto ringraziare chi lo ha sostenuto in un periodo così delicato. Ora guarda avanti, con prudenza ma anche con ritrovata energia, concentrandosi sulla crescita della squadra e sui prossimi impegni.

La malattia e la grande paura

Vincenzo Italiano ha raccontato senza filtri il momento più difficile: “Per dieci giorni sono stato non bene e mi ero preoccupato“. La polmonite lo ha costretto a uno stop totale e a un ricovero che ha messo a dura prova sia il fisico sia la serenità mentale. Il tecnico nato in Germania ammette di portare ancora qualche strascico, ma assicura che il recupero procede e che tornerà gradualmente al cento per cento. Fondamentali i ringraziamenti all’equipe del Sant’Orsola e a chi lo ha sostenuto, dal dottor Nava allo staff tecnico che ha guidato il gruppo in sua assenza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I complimenti alla squadra che non ha mai mollato

Rientrare senza poter gestire la squadra da bordo campo è stato difficile: “Guardare le partite in tv è faticoso, non puoi sfogarti con lo staff“. Italiano però ha applaudito la continuità del Bologna, capace di mantenere la striscia positiva nonostante la sua assenza.

Per Natale, il suo desiderio è chiaro: “Spero di trovare un’infermeria vuota“, consapevole di quanto gli infortuni abbiano condizionato le rotazioni. Sulla classifica, invece, massima prudenza: serviranno altre cinque giornate per capire i reali valori del campionato.

Verso l’Udinese: gli aggiornamenti dei felsinei

Con Dominguez pronto a tornare protagonista e vari giocatori adattabili, Italiano assicura che non ci sarà bisogno di cambiare modulo. L’Udinese resta un campo complicato per i rossoblù, ma il Bologna arriva preparato e determinato a sfruttare il lavoro delle ultime settimane. Il tecnico ha aggiornato anche la situazione di Immobile, ancora in recupero dopo un infortunio pesante: “Sta iniziando a spingere, ma non si sente ancora al meglio“. Pur liberandosi lentamente della paura di una ricaduta, il bomber tornerà solo quando sarà completamente sicuro e pronto.