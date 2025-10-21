Bologna in ansia per Italiano: il tecnico ricoverato in ospedale, ecco chi andrà in panchina con la Steaua

Ore di apprensione in casa Bologna per le condizioni di salute di Vincenzo Italiano: il tecnico è stato ricoverato in ospedale a causa di una forte polmonite che gli impedirà di viaggiare con la squadra in Romania per la sfida di Europa League contro la Steaua.
- Bologna, Italiano ricoverato per polmonite
- Bologna senza Italiano a Bucarest
- Chi in panchina contro la Steaua
Bologna, Italiano ricoverato per polmonite
Il Bologna volerà in Romania senza Vincenzo Italiano: il tecnico è stato colpito da una forte polmonite che l’ha costretto al ricovero in ospedale. A dare la notizia è stato lo stesso club rossoblù attraverso una nota ufficiale: Italiano, si legge nel comunicato, “è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica”.
Bologna senza Italiano a Bucarest
Secondo quanto diffuso dal Bologna, Italiano dovrà restare in ospedale per almeno 5 giorni, necessari per monitorare il decorso della malattia. Solo dopo i medici decideranno se potrà essere dimesso o meno. Il tecnico non potrà dunque partecipare alla trasferta di Europa League a Bucarest: giovedì nel tardo pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 18:45) il Bologna sarà infatti impegnato nella capitale rumena contro l’Fcsb, nuova denominazione della Steaua, il club più glorioso e vincente del calcio rumeno.
Chi in panchina contro la Steaua
Chi sarà dunque a guidare dalla panchina il Bologna contro la Steaua? Ovviamente il suo secondo, Daniel Niccolini, assistente che da anni fa parte dello staff tecnico di Italiano: hanno iniziato a lavorare insieme insieme all’Arzignano, per poi passare insieme da Trapani, Spezia e Fiorentina prima di approdare al Bologna. Nella scorsa stagione Niccolini è andato in panchina contro l’Udinese, dopo la squalifica ottenuta da Italiano contro l’Inter.