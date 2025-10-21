Bologna in ansia per Italiano: il tecnico ricoverato in ospedale, ecco chi andrà in panchina con la Steaua

L’allenatore rossoblù colpito da una forte polmonite, resterà a letto per almeno 5 giorni e non potrà volare con la squadra in Romania per la gara di Europa League

Ore di apprensione in casa Bologna per le condizioni di salute di Vincenzo Italiano: il tecnico è stato ricoverato in ospedale a causa di una forte polmonite che gli impedirà di viaggiare con la squadra in Romania per la sfida di Europa League contro la Steaua.

Bologna, Italiano ricoverato per polmonite

Il Bologna volerà in Romania senza Vincenzo Italiano: il tecnico è stato colpito da una forte polmonite che l’ha costretto al ricovero in ospedale. A dare la notizia è stato lo stesso club rossoblù attraverso una nota ufficiale: Italiano, si legge nel comunicato, “è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica”.

Bologna senza Italiano a Bucarest

Secondo quanto diffuso dal Bologna, Italiano dovrà restare in ospedale per almeno 5 giorni, necessari per monitorare il decorso della malattia. Solo dopo i medici decideranno se potrà essere dimesso o meno. Il tecnico non potrà dunque partecipare alla trasferta di Europa League a Bucarest: giovedì nel tardo pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 18:45) il Bologna sarà infatti impegnato nella capitale rumena contro l’Fcsb, nuova denominazione della Steaua, il club più glorioso e vincente del calcio rumeno.

Chi in panchina contro la Steaua

Chi sarà dunque a guidare dalla panchina il Bologna contro la Steaua? Ovviamente il suo secondo, Daniel Niccolini, assistente che da anni fa parte dello staff tecnico di Italiano: hanno iniziato a lavorare insieme insieme all’Arzignano, per poi passare insieme da Trapani, Spezia e Fiorentina prima di approdare al Bologna. Nella scorsa stagione Niccolini è andato in panchina contro l’Udinese, dopo la squalifica ottenuta da Italiano contro l’Inter.