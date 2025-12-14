Bologna-Juventus 0-1 pagelle: Spalletti rompe l'equilibrio coi cambi. Cabal gol, convince Openda. Male Heggem

Ecco i top e flop del match del Dall'Ara, valevole per la 15a giornata di Serie A. Stavolta i cambi sono giusti per il tecnico di Certaldo che conquista 3 punti importanti.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus batte il Bologna 1-0 e si prende 3 punti importanti nella corsa al quarto posto. Dopo un primo tempo equilibrato, Spalletti individua gli anelli deboli tra i bianconeri: Cambiaso e David. Al loro posto subentrano Cabal e Openda e la squadra piemontese cambia marcia. Il gol che decide la gara lo segna il colombiano, con il belga che a sua volta si procura l’espulsione di Heggem. Per i felsinei si tratta del secondo ko consecutivo in casa.

Le scelte di Italiano e Spalletti

Le fatiche europee non possono essere un alibi. Il match tra Bologna e Juventus è troppo importante, nonostante si sia soltanto alla 15esima giornata di campionato. I felsinei viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, anche se l’ultima in casa in Serie A è stata persa 3-1 con la Cremonese. C’è poi una questione statistica: i rossoblù non battono i bianconeri in casa dal 1998. Italiano manda la squadra in campo col solito 4-2-3-1. Centrocampo irrobustito e Ferguson avanzato sulla trequarti accanto a Orsolini e Cambiaghi alle spalle di Dallinga.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nessun cambio modulo per quanto riguarda la Vecchia Signora, nonostante le tentazioni restino forti per Spalletti. Si va avanti con il 3-4-2-1 e con le solite scelte. Conceicao si riprende la maglia da titolare con il compito di dare rifornimenti a David e aiutare Yildiz nella produzione offensiva. La Juve arriva dal ko di Napoli, dopo il quale c’è stata la vittoria in Champions sul Pafos.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

La partita si accende anche tra le panchine

Il primo spavento è per la Juventus, con Di Gregorio costretto a respingere una conclusione ravvicinata di Orsolini. La gara è però equilibrata, con i bianconeri che in avvio sfruttano la vivacità di David per impensierire la retroguardia emiliana. Anche Ravaglia ha il suo da fare su un Yildiz ben imbeccato da Locatelli. Gradualmente i bianconeri diventano più pericolosi rispetto ai rivali. David va anche a segno ma partendo da posizione irregolare. Nel finale, squillo felsineo con Zortea che colpisce il palo. La partita si gioca anche in panchina, con il duello Spalletti-Italiano che lascia trapelare tutta la tensione di una posta in palio elevata.

Cabal la sblocca, Heggem la rovina

I due allenatori non sono soddisfatti, tra errori tecnici e due attacchi poco incisivi. Il primo a cambiare è Spalletti che toglie gli insufficienti Cambiaso e David per inserire Cabal e Openda. Ed è proprio il colombiano a colpire al primo pallone toccato con un colpo di testa su assist di Yildiz. Anche l’altra sostituzione è azzeccata perché il belga in volata costringe Heggem ad un fallo da espulsione per cui il Bologna resta in inferiorità numerica. A sorpresa, si rivede in campo anche Bremer.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6,5 Risponde sempre presente, quando chiamato in causa.

Risponde sempre presente, quando chiamato in causa. Kalulu 6 Nel posto giusto al momento giusto. Prestazione solida del francese, non a caso sempre presente in stagione.

Nel posto giusto al momento giusto. Prestazione solida del francese, non a caso sempre presente in stagione. Kelly 6,5 Convincente quest’oggi l’inglese, bravo in marcatura su Dallinga.

Convincente quest’oggi l’inglese, bravo in marcatura su Dallinga. Koopmeiners 5,5 Due indizi fanno una prova: soffre tanto Orsolini ed era anche facilmente preventivabile. Diffidato e ammonito: salterà la Roma. (Dal 76′ Bremer ng ).

Due indizi fanno una prova: soffre tanto Orsolini ed era anche facilmente preventivabile. Diffidato e ammonito: salterà la Roma. (Dal 76′ ). McKennie 6,5 Qualche errore in fase di impostazione ma anche tanta pericolosità in zona di attacco. Diventa un’arma per Spalletti.

Qualche errore in fase di impostazione ma anche tanta pericolosità in zona di attacco. Diventa un’arma per Spalletti. Locatelli 6,5 Mette in porta Yildiz con un pallone invitante. Abbina anche una discreta qualità alla consueta quantità.

Mette in porta Yildiz con un pallone invitante. Abbina anche una discreta qualità alla consueta quantità. Thuram 6 In versione standard: può fare di più.

In versione standard: può fare di più. Cambiaso 5,5 Soffre la verve di Zortea. Esce nervoso. (Dal 61′ Cabal 7 Entra e segna di testa, lasciato colpevolmente solo).

Soffre la verve di Zortea. Esce nervoso. (Dal 61′ Entra e segna di testa, lasciato colpevolmente solo). Conceicao 6,5 Contributo positivo del portoghese, pur senza sussulti. Dall’88’ Miretti ng ).

Contributo positivo del portoghese, pur senza sussulti. Dall’88’ ). Yildiz 7 Bello da vedere e pure efficace. Suo è l’assist per Cabal.

Bello da vedere e pure efficace. Suo è l’assist per Cabal. David 5 Vivace sì ma anche poco determinato. Fa e disfa innervosendo Spalletti e non solo. (Dal 60′ Openda 7 Entra con la testa giusta e procura un’espulsione tra gli avversari. Sfiora il gol nel finale).

Top e flop del Bologna