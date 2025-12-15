Bologna-Juventus, la follia di Lucumi su Conceicao scatena la bufera: cosa è successo

Tra i tanti episodi da moviola di Bologna-Juventus, pesano i due interventi di Lucumì non sanzionati da Massa. Le critiche dei tifosi bianconeri

Tra i tanti casi arbitrali e le polemiche di un weekend da dimenticare c’è un episodio in particolare che ha lasciato tutti attoniti. E’ il minuto 80 di Bologna-Juventus quando Conceicao riceve palla in profondità, tenta il dribbling su Lucumi e cade a terra simulando di aver ricevuto un fallo in area. A quel punto non è mancata la reazione del difensore rossoblù: Lucumì, dopo essere andato sul portoghese in marcatura, è esploso al termine dell’azione e ha scatenato la reazione e i commenti del web

Lucumi alza da terra Conceicao per poi ributtarlo sull’erba

Nei minuti finali di tensione di Bologna-Juventus, Lucumì, dopo aver visto la simulazione in area di Conceicao con tanto di caduta accentuata, è andato ad alzare di peso da terra Conceicao che ha opposto immediata resistenza. A quel il difensore 27enne colombiano, dopo essere riuscito ad alzarlo tenendolo stretto tra le braccia, lo ha ributtato con forza a terra il portoghese. Intervento non sanzionato dall’arbitro che ha lasciato correre con la complicità del Var.

L’episodio tra Lucumi e David nel primo tempo

Al 33′ di gioco di Bologna-Juventus, in realtà c’era stato un altro episodio da moviola: sempre Lucumì, in area, spinge con una mano David che va giù a terra. L’arbitro Massa non ha però concesso calcio di rigore in quanto ha valutato la spinta con una mano troppo leggera per essere considerato fallo in area.

Tifosi contro Lucumi per il gesto su Conceicao

Al termine di Bologna-Juventus si è scatenato il pubblico sul web: “Lucumi da rigore in 2 occasioni e passa tutto in cavalleria, ma se al posto di Conceicao ci fosse stato Tevez, oggi la Salerno Reggio-Calabria avrebbe un pilone in più. Gente senza palle, i nostri, e figli di Marotta quelli con la maglia gialla”. E ancora: “Grazie alla guest star Lucumi nasce una nuova collaborazione tra la SerieA e la WWE.” C’è poi chi critica: “Lucumì sbatte a terra Conceicao in area ma l’arbitro non fischia.

Non si placano gli animi sul web: “Lo stesso giocatore cui non viene fischiato un rigore contro per una spinta netta all’attaccante avversario perché, per quel fenomeno di Marelli di DAZN, la da con un braccio solo … ma è la pirateria che uccide il calcio.” C’è poi chi fa ironia: “Purtroppo la Juventus espugna il Dall’Ara 0-1 e scavalca i rossoblu in classifica. In chiaroscuro arbitro e VAR: bene non concedere il rigore sulla carezza di Lucumi a David, ma perché espellere Heggem? Che deve fare un difensore, stendere il tappeto rosso?”

E ancora: “La Juve ricorda un pochino l’uomo bianco nella società contemporanea: dato il presunto vantaggio goduto nei lustri passati, adesso deve subire in silenzio angherie di ogni tipo per espiare.” C’è anche chi scrive: “Questa roba è da espulsione ma il Bologna ha gli amici giusti al posto giusto.” I tifosi non ci stanno: “Questa roba qui di Lucumi, con la palla in gioco tra l’altro, è grave quanto il fuorigioco non rilevato contro la Salernitana.” E ancora: “L’evento di wrestling era ieri sera, ma contro la Juve si può fare di tutto.”

E infine: “Quando Lucumi strattona Conceicao da terra la palla è in gioco e lo Juventino in area. Solo l’inadeguatezza e l’arretratezza della classe arbitrale impediscono a una direzione di gara di fischiare rigore. E se fosse un precedente, ben venga: É Ora di smettere di fare i bulli.”