Bologna-Juventus, formazioni ufficiali: Italiano azzarda con Lucumì, Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz

Le formazioni per il match che chiude la domenica della 15a giornata di Serie A 2025/2026, Bologna-Juventus: le scelte dei tecnici Italiano e Spalletti

In una domenica della 15esima giornata di Serie A 2025/2026 pregna di match di un certo peso si staglia Bologna-Juventus, che chiuderà la serata prima che il turno si concluda definitivamente domani con il posticipo di Roma-Como. Quello che vedrà contrapposta la squadra di Italiano, in un momento positivo, e la compagine guidata da Spalletti sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto.

Bologna-Juventus, la situazione delle due squadre

La partita in programma alle 20:45 allo Stadio Dall’Ara infatti propone lo scontro tra due realtà separate in classifica da soli 2 punti, e con entrambe che puntano alla pregiata zona Champions: al momento il Bologna si trova al quinto posto con 25 punti, due in meno rispetto alla Roma che è attualmente quarta, mentre la Juve sosta a 23 punti, appena dietro al Como. Va da sé che anche il posticipo di domani sarà ugualmente uno scontro diretto con in palio il piazzamento tra le prime quattro della classifica.

Le scelte di Italiano e di Spalletti

Sponda bolognese Italiano punta sul recupero di Lucumì (convocato pur con il problema dell’infiammazione al tendine d’Achille), titolare affiancato nella linea difensiva da Heggem. Pobega alla fine la spunta come trequartista, sulle fasce Orsolini e Cambiaghi. In attacco, anziché Castro, spazio a Dallinga dal primo minuto.

Per quanto riguarda i bianconeri, reduci dal successo in Champions contro il Pafos, davanti a Di Gregorio in porta Spalletti opta per Kelly, affiancato da Kalulu e Koopmeiners. Il centrocampo è presidiato da Thuram e Locatelli, con ai lati Cambiaso e McKennie. David punta (battendo la concorrenza nel ruolo di Openda), con il sostegno di un altro protagonista nel match contro il Pafos, Conceiçao, e di Yildiz, pronti ad insinuarsi sulle fasce.

Bologna-Juventus, le formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Pobega, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.

Qui per la diretta di Bologna-Juventus