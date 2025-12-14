Bologna-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna-Juventus di Serie A 2025-26, 15a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Bologna–Juventus è un big match della 15a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 14 dicembre 2025 alle 20.45 al Renato Dall’Ara di Bologna. I rossoblù sono 5° con 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 23 gol fatti, 12 subiti), i bianconeri 7° a quota 23 (6 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 18 gol segnati, 14 incassati). Sfida ad alta quota per consolidare ambizioni europee.

Probabili formazioni di Bologna-Juventus

Si va verso un Bologna fedele al 4-2-3-1: con Skorupski out, toccherà a Ravaglia tra i pali; dietro, coppia centrale Lucumi–Heggem con Zortea e Miranda ai lati. In mediana, qualità e corsa di Ferguson e Moro; davanti, la spinta di Orsolini a destra e Cambiaghi a sinistra per innescare Castro, con Odgaard tra le linee.

Per la Juventus, il 3-4-2-1 dovrebbe confermarsi: terzetto Kalulu–Kelly–Koopmeiners, corsie a McKennie e Cambiaso, in mezzo Locatelli e Thuram. Sulla trequarti, chance per Conceicao accanto a Yildiz alle spalle di David. Le assenze di Vlahovic e le condizioni di Gatti potrebbero spingere a qualche accorgimento, ma l’ossatura appare definita. Nel Bologna pesano le defezioni di Freuler e Skorupski; attenzione a Casale, in dubbio, e a Vitik non al meglio.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Lucumi, Heggem, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

Gli indisponibili di Bologna-Juventus

Capitolo assenze: il Bologna deve rinunciare a pedine pesanti come Skorupski e Freuler, con Casale in dubbio e Vitik non al meglio. Nella Juventus restano ai box Vlahovic e gli attaccanti di scorta, mentre la linea difensiva perde fisicità con Gatti ko. Non risultano squalificati: gestione delle rotazioni e impatto della panchina potrebbero diventare fattori chiave nel finale.

Bologna – Infortunati: Skorupski (infortunio alla coscia), Freuler (frattura della clavicola), Casale (infortunio al bicipite femorale; in dubbio), Vitik (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Bologna in forma brillante, con colpi esterni pesanti e step-back isolato in casa; Juventus a corrente alternata lontano da Torino ma capace di punti nelle gare bloccate. Nei cinque turni più recenti: rossoblù da 10 punti, bianconeri a quota 8.

Bologna ok ok ok ko x Juventus ok x x ok ko

Bologna

Parma-Bologna 1-3; Bologna-Napoli 2-0; Udinese-Bologna 0-3; Bologna-Cremonese 1-3; Lazio-Bologna 1-1.

Juventus

Cremonese-Juventus 1-2; Juventus-Torino 0-0; Fiorentina-Juventus 1-1; Juventus-Cagliari 2-1; Napoli-Juventus 2-1.

L’arbitro di Bologna-Juventus

Arbitra Davide Massa di Imperia, assistenti Dei Giudici e Moro, IV Zufferli, VAR Mariani, AVAR Di Bello. In questa Serie A ha diretto 5 gare: 26 gialli, nessun rosso e nessun rigore, con media di 5.2 cartellini a partita e 12 fuorigioco complessivi: profilo esperto, gestione del contatto piuttosto severa sulle seconde ammonizioni.

Statistiche interessanti

Si affrontano due squadre in buona salute. Il Bologna sta firmando una delle migliori partenze nell’era dei tre punti: con un successo supererebbe il ritmo del 2002/03. I rossoblù hanno appena una rete subita su palla inattiva (esclusi rigori), segnale di grande attenzione sulle situazioni da fermo. La Juventus ha rallentato in trasferta, con tre ko nelle ultime cinque e un solo clean sheet nelle ultime 13 gare esterne, ma resta squadra capace di restare dentro la partita e colpire al momento giusto. Curiosità: le ultime cinque sfide tra Bologna e Juventus in Serie A sono finite in parità. Occhi su Orsolini, spesso decisivo al Dall’Ara contro i bianconeri, e su Yildiz, tra i più coinvolti in reti nella Serie A corrente tra gli under 20. Nel confronto statistico generale, i bianconeri presentano un possesso medio leggermente superiore, mentre i rossoblù convertono meglio le occasioni create e hanno prodotto più clean sheet.

Le statistiche stagionali di Bologna e Juventus

Possesso medio: Bologna 56.7% vs Juventus 57.6%. Tiri nello specchio: 62 vs 74; gol segnati 23 vs 18; gol subiti 12 vs 14. I rossoblù spiccano per clean sheet (6) e conversione, la Juve per precisione di passaggio e gestione del ritmo.

Giocatori: capocannonieri Orsolini (6) e Yildiz (5). Top assist: Cambiaghi e Holm (4) per il Bologna, Yildiz (3) per la Juventus. Più ammoniti Miranda e Cambiaghi (3) tra i rossoblù; Koopmeiners (4) per i bianconeri. Rossi: Holm (1) e Cambiaso (1). Clean sheet portieri: Skorupski 3, Ravaglia 2; Di Gregorio 4.

Bologna Juventus Partite giocate 14 14 Vittorie 7 6 Pareggi 4 5 Sconfitte 3 3 Gol fatti 23 18 Gol subiti 12 14 Possesso palla % 56.7 57.6 Tiri in porta 62 74 Clean sheet 6 4 Cartellini gialli 25 21 Cartellini rossi 1 1 Capocannoniere Orsolini 6 Yildiz 5 Top assist Cambiaghi/Holm 4 Yildiz 3

FAQ Quando e a che ora si gioca Bologna-Juventus? Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 20:45. Dove si gioca Bologna-Juventus? Allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Chi è l’arbitro di Bologna-Juventus? L’arbitro è Davide Massa, assistenti Dei Giudici e Moro, IV Zufferli, VAR Mariani, AVAR Di Bello.