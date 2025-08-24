Bologna, la furia di Italiano dopo il ko di Roma e il retroscena su Immobile. Come sta il bomber

Il tecnico rossoblù si sfoga: attacco al calciomercato aperto durante il campionato e aggiornamenti sulle condizioni di Ciro Immobile infortunato

Il ritorno di Ciro Immobile all’Olimpico (anche se di sponda giallorossa) è durato solo mezz’ora. Durante Roma-Bologna, il neo acquisto dei rossoblù, nel tentativo di scattare in profondità verso la porta, accusa all’improvviso un dolore alla gamba. Paura, sgomento, rabbia, lacrime. Il bomber del Bologna è costretto ad uscire per infortunio per un problema muscolare. Al termine della gara, l’umore di Vincenzo Italiano è destinato a peggiorare ancora: la sconfitta all’esordio, l’infortunio che preoccupa e lo sfogo sul calciomercato ancora aperto mandano il tecnico su tutte le furie in diretta televisiva.

Lo sfogo dopo la sconfitta all’Olimpico

Al termine del match Roma-Bologna, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico rossoblù ha analizzato la prestazione della sua squadra, evidenziando i limiti iniziali e i progressi nella seconda metà di gara: “Nella prima mezz’ora non siamo riusciti a trovare una linea di passaggio, sembravamo poco presenti, poi siamo venuti fuori. Abbiamo avuto qualche situazione, ma sapevamo che avremmo dovuto soffrire. Sono contento sulla tenuta e su tante cose, ma dobbiamo aumentare la qualità e la pulizia del gioco quando abbiamo la palla: se le aggiusteremo torneremo a far male a chiunque”.

Il caso mercato e le accuse

L’allenatore si è mostrato particolarmente critico nei confronti della finestra di calciomercato ancora aperta durante le prime giornate di Serie A. Un tema che in casa Bologna è diventato ancora più pesante dopo le parole dell’agente di Lucumì, che ha manifestato la volontà di una cessione. Il difensore, inoltre, è stato protagonista in negativo nell’azione del gol giallorosso.

Italiano non ha nascosto la sua rabbia: “Non so chi è che vuole il mercato aperto durante le prime giornate. Per me è follia pura, follia pura: non può essere. C’è gente la mattina prima delle partite che sta al telefono con i procuratori, gente che vuole andar via, chi non ha voglia di giocare. Non esiste! Questo mercato va chiuso prima delle partite ufficiali. Secondo me non è giusto soprattutto nei confronti degli allenatori”.

L’infortunio di Immobile

Ciro Immobile, al rientro nello stadio che lo ha consacrato con la maglia della Lazio, è stato costretto a lasciare il campo in anticipo. Italiano ha raccontato le sue sensazioni prima che il bomber si infortunasse: “Mi dispiace per lui, ha una voglia incredibile, ma l’ho visto un po’ strano, teso, all’inizio: tornava nello stadio dove ha fatto la storia. Gli ho fatto una battuta: ‘Se avessi avuto la forza ti avrei tolto dopo sei minuti e non ti saresti fatto male’.”

Italiano ha poi aggiunto sull’infortunio: “Mi dispiace, ma non dovrebbe essere una cosa gravissima: dovrebbe essersi stirato al retto femorale. Recupererà. Ha fatto un ritiro strepitoso, ha dei dati sotto l’aspetto fisico grandiosi. Lo recupereremo”.