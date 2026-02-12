Bologna-Lazio, moviola: Chiffi e Var, un errore a testa e sempre a favore dei rossoblù

La prova dell’arbitro patavino al Dall'Ara nella gara dei quarti di Coppa Italia analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Emidio Morganti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Daniele Chiffi, la scelta per Bologna-Lazio, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. Nella scorsa stagione era stato molto altalenante in avvio ma poi si era ripreso tornando ad essere tra i più affidabili. Ultima uscita domenica scorsa in Sassuolo-Inter. Vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto patavino.

I precedenti di Chiffi con le due squadre

Con il Bologna, Chiffi si era incontrato dieci volte, con tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Con la Lazio tredici partite con otto vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Ceccon con Piccinini V uomo, Paterna al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro ha ammonito Gila, Castro, Miranda, Nuno Tavares.

Bologna-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo all’8′, è per Gila per un contrasto irruento. Al 16′ graziato Lucumi per un intervento scomposto con il gomito su Isaksen non sanzionato. Era da cartellino “arancione”, Chiffi non estrae neanche il giallo. Al 28′ rischia il rosso diretto Ferguson per un fallo su Dele-Bashiru lanciato a rete ma dopo il check il Var non trova tutti e 4 gli elementi per il Dogso e lascia correre. L’arbitro non aveva neanche fischiato il fallo. Restano i dubbi, il Var avrebbe dovuto quantomeno invitare il direttore di gara all’on field review.

Regolare al 29′ il gol del Bologna di Castro. Prima del riposo la fa franca ancora una volta Ferguson che commette un fallo su Maldini: l’arbitro anzichè ammonire fischia la fine del primo tempo. Al 47′ viene ammonito Castro per un fallo tattico su Isaksen. Subito dopo Noslin segna la rete dell’1-1. Al 74′ giallo a Miranda una trattenuta ai danni di Isaksen. All’86’ ammonito Nuno Tavares per fallo di irruenza. Con le squadre sull’1-1 al triplice fischio si va ai rigori e la spunta la Lazio.

La moviola di Morganti

Sui casi dubbi della gara dice la sua l’esperto di Mediaset Emidio Morganti che promuove Chiffi: “Mi è piaciuto. Due gli episodi fondamentali. Al 16′ c’è Lucumi che colpisce Isaksen disinteressandosi del pallone , capisco che non ci sia rosso ma punizione e giallo erano legittimi. Al 26′ c’è prima una mano appoggiata da Ferguson sul braccio di Dele-Bashiru, poi un incrocio di braccia ma la caduta di Dele-Bashiru, capisco che è stato sbilanciato, è dovuta soprattutto alla velocità. Mi sento di sposare la decisione dell’arbitro, non era da rosso”.