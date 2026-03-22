Bologna-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna e Lazio si affrontano al Renato Dall’Ara di Bologna domenica 22 marzo 2026 alle 15:00 per la 30a giornata di Serie A 2025-26. È sfida d’alta classifica per l’Europa: rossoblù all’8° posto con 42 punti (12 vittorie, 6 pareggi, 11 sconfitte; 38 gol segnati, 34 subiti), biancocelesti al 9° con 40 punti (10 vittorie, 10 pareggi, 9 sconfitte; 29 gol fatti, 28 incassati). Un big match dal peso specifico notevole: il Bologna cerca continuità e incisività offensiva, la Lazio punta a confermare solidità e cinismo per restare agganciata al treno europeo.
- Probabili formazioni di Bologna-Lazio
- Gli indisponibili di Bologna-Lazio
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Bologna-Lazio
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Bologna e Lazio
Probabili formazioni di Bologna-Lazio
Le scelte degli allenatori vanno definendosi. Il Bologna potrebbe ripartire dal 4-2-3-1: Ravaglia resta un’opzione tra i pali vista l’assenza di Skorupski; in difesa si va verso Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda. In mezzo, coppia di equilibrio Freuler-Ferguson; sulla trequarti Orsolini e Rowe ai lati di Bernardeschi per innescare Castro. La Lazio, condizionata dagli infortuni in mezzo e davanti, dovrebbe affidarsi a un 4-3-3: dietro Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; in regia Patric con Dele-Bashiru e Taylor come interni. Davanti Isaksen e Noslin larghi, con Maldini riferimento centrale. Le assenze di Zaccagni e Provedel pesano: non è esclusa qualche rotazione in corsa, con Pedro e Cancellieri come opzioni.
- Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro.
- Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin.
Gli indisponibili di Bologna-Lazio
Capitolo assenze: il Bologna perde esperienza e leadership laterale con De Silvestri e deve rinunciare a Skorupski, stop che incide anche nelle letture alte. La Lazio paga dazio soprattutto tra trequarti e porta: fuori Zaccagni e Provedel, mentre in mediana le defezioni riducono le rotazioni e impongono scelte più lineari. Gestione delle energie e cambi mirati saranno fattori chiave a gara in corso.
- Bologna: De Silvestri (infortunio muscolare alla coscia), Skorupski (infortunio muscolare alla coscia).
- Lazio: Zaccagni (infortunio alla coscia), Gigot (infortunio alla caviglia), Provedel (infortunio alla spalla), Cataldi (infortunio al polpaccio), Basic (infortunio all’inguine), Rovella (clavicola rotta).
Le ultime partite giocate
Il Bologna arriva lanciato: quattro vittorie nelle ultime cinque e fiducia in trasferta tradotta in punti pesanti. La Lazio alterna colpi da grande a qualche passaggio a vuoto, ma la striscia recente con due successi suggerisce crescita di condizione. Il confronto promette equilibrio e dettagli decisivi.
Dettaglio risultati recenti:
- Bologna: Torino-Bologna 1-2; Bologna-Udinese 1-0; Pisa-Bologna 0-1; Bologna-Verona 1-2; Sassuolo-Bologna 0-1.
- Lazio: Lazio-Atalanta 0-2; Cagliari-Lazio 0-0; Torino-Lazio 2-0; Lazio-Sassuolo 2-1; Lazio-Milan 1-0.
L’arbitro di Bologna-Lazio
Arbitra Feliciani, con assistenti Berti e Laudato, IV Zanotti, VAR Di Paolo, AVAR Giua. Nella Serie A 2025/26 Ermanno Feliciani ha diretto 11 gare: 3 rigori concessi, 29 gialli, nessun rosso, circa 2.6 ammonizioni a partita e 270 falli sanzionati. Direzione tendenzialmente lineare, uso del VAR misurato.
Informazioni interessanti
Precedenti, forma e tendenze disegnano una sfida dal profilo tattico intrigante. All’andata fu 1-1 e questa volta le due squadre potrebbero completare la doppia X stagionale, evento che manca dal 1988/89. Al Dall’Ara il Bologna è imbattuto da sei incroci contro la Lazio e non subisce reti da cinque confronti casalinghi consecutivi: una serie che pesa nella testa dei protagonisti. I rossoblù, rinvigoriti da quattro successi nelle ultime cinque, cercano lo strappo europeo, mentre i biancocelesti inseguono la terza vittoria di fila e devono invertire il trend sterile in trasferta. Da monitorare la disciplina: entrambe le squadre guidano la graduatoria dei rossi stagionali. Senza Skorupski il rendimento del Bologna storicamente cala, aspetto che valorizza l’attenzione difensiva su palla alta e seconde palle. In chiave biancoceleste occhio a Isaksen, spesso ispirato contro i rossoblù. I dettagli, più che i volumi, potrebbero spostare l’inerzia della gara.
- Doppio pareggio di stagione possibile per Bologna e Lazio dopo l’1-1 dell’andata: non accadeva dal 1988/89.
- Bologna imbattuto in casa con la Lazio da sei incroci di fila in A; addirittura clean sheet per i rossoblù nelle ultime cinque al Dall’Ara.
- Rossoblù in gran forma: quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, come in tutto il blocco di 17 gare precedente.
- Tendenza casalinga da invertire: nel periodo recente il Bologna ha raccolto pochi punti in casa e incassato molte reti.
- Lazio a caccia del tris di successi: non arriva a tre vittorie di fila da ottobre-novembre 2024.
- Lazio finora poco produttiva fuori casa: soltanto otto gol segnati in 14 trasferte.
- Capitolo fair play: più rossi di tutti in A per Lazio (7) e Bologna (5).
- Ultime otto reti del Bologna firmate da otto marcatori differenti: profondità e imprevedibilità offensive.
- Senza Skorupski il Bologna ha media punti e gol subiti peggiori rispetto a quando il portiere polacco è in campo.
- Isaksen vede spesso la porta contro il Bologna: per il danese possibile striscia realizzativa consecutiva.
Le statistiche stagionali di Bologna e Lazio
Confronto a tutto campo: possesso palla medio 54.7% per il Bologna contro il 50.6% della Lazio. I rossoblù hanno segnato 38 gol e subito 34; i biancocelesti 29 fatti e 28 concessi. Tiri nello specchio simili (112 Bologna, 110 Lazio), ma precisione migliore per gli ospiti (45.27% vs 39.02%). Pulizia difensiva: 9 clean sheet Bologna, 13 Lazio. Disciplina: 54 gialli e 5 rossi per i rossoblù, 57 gialli e 7 rossi per i biancocelesti.
Giocatori chiave: nel Bologna guidano i gol Orsolini e Castro (7 a testa), top assist Cambiaghi (4). Tra i portieri, Skorupski ha 12 clean sheet carriera stagionale in A? In questa stagione: 6; Ravaglia 2. Nella Lazio miglior marcatore Isaksen (4), assist leader Cataldi e Castellanos (3). In porta, Provedel ha tenuto 12 volte la porta inviolata, Motta 1.
|Bologna
|Lazio
|Partite giocate
|29
|29
|Vittorie
|12
|10
|Pareggi
|6
|10
|Sconfitte
|11
|9
|Gol fatti
|38
|29
|Gol subiti
|34
|28
|Clean sheet
|9
|13
|Possesso palla (%)
|54.7
|50.6
|Tiri in porta
|112
|110
|Tiri totali
|287
|243
|Precisione tiro (%)
|39.02
|45.27
|Cartellini gialli
|54
|57
|Cartellini rossi
|5
|7
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Bologna-Lazio?
-
Bologna-Lazio si gioca domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00 (30a giornata di Serie A 2025-26).
- Dove si gioca Bologna-Lazio?
-
La partita si disputa allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.
- Chi è l’arbitro di Bologna-Lazio?
-
L’arbitro designato è Ermanno Feliciani; assistenti Berti e Laudato, IV Zanotti, VAR Di Paolo, AVAR Giua.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.