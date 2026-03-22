Bologna-Lazio, sagra degli errori sul rigore: c'era doppio tocco di Orsolini?

Dopo un primo tempo soporifero Bologna-Lazio si è ravvivata ad inizio ripresa quando l’arbitro ha assegnato un rigore ai rossoblù ma è da raccontare tutta l’azione, il prima, durante e dopo.
L’errore di Dele Bashiru
E’ il 50′ quando uno scellerato retropassaggio di Dele Bashiru si trasforma direttamente in un assist per Castro, l’argentino scatta verso la porta con Motta costretto ad atterrarlo in area. Feliciani non ha dubbi: è calcio di rigore.
La prodezza di Motta
Dal dischetto va Orsolini, l’impressione è che tocchi con entrambi i piedi: sfiora la palla con la pianta del piede destro prima di calciare con il sinistro. ma Motta è prodigioso, indovina l’angolo e arriva sul tiro rasoterra bloccandolo.
La moviola di Marelli
Sull’episodio è intervenuto il talent di Dazn che ha spiegato: “Feliciani era in ottima posizione e ha visto tutto sul rigore. Sula battuta il piede destro di Motta era sulla linea, la proiezione era sulla linea della porta, l’eventuale doppio tocco del giocatore del Bologna non ha dato alcun vantaggio ad Orsolini pertanto viene confermata la risultanza del calcio di rigore”.