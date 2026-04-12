Bologna-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna–Lecce accende la 32a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Renato Dall’Ara di Bologna domenica 12 aprile 2026 alle 18:00. I rossoblù sono 8° con 45 punti (13V, 6N, 12P; 40 gol fatti, 37 subiti) e inseguono l’Europa; i salentini sono 17° con 27 punti (7V, 6N, 18P; 21 gol segnati, 43 incassati) in pieno scontro salvezza. Punti pesanti in palio, tra l’altalena interna del Bologna e la difficoltà realizzativa del Lecce.
- Probabili formazioni di Bologna-Lecce
- Gli indisponibili di Bologna-Lecce
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Bologna-Lecce
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Bologna e Lecce
Probabili formazioni di Bologna-Lecce
Verso il fischio d’inizio, il Bologna dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1. Con Ferguson squalificato, spazio a Ravaglia in porta e a una linea difensiva che potrebbe essere formata da Neto Lopes, Vitik, Lucumi, Miranda. In mediana Freuler e Moro dovrebbero garantire equilibrio; sulla trequarti si va verso Orsolini e Rowe ai lati di Bernardeschi, con Castro riferimento centrale. Restano out Skorupski, Lykogiannis, Dallinga, Dominguez, mentre Helland non è al meglio. Il Lecce dovrebbe confermare il 4-2-3-1: Falcone tra i pali, retroguardia con Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; in mezzo Ramadani con Coulibaly. Sulla trequarti opzione Pierotti e Banda larghi, Fofana a supporto di Cheddira. Fuori Sottil, Gaspar, Berisha, Camarda.
- Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Neto Lopes, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro.
- Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Fofana, Banda; Cheddira.
Gli indisponibili di Bologna-Lecce
Infermerie piene e scelte forzate su entrambi i fronti. Nel Bologna pesa la squalifica di Ferguson e il forfait in porta di Skorupski, mentre le corsie restano da coprire senza Lykogiannis. Davanti, out Dallinga e Dominguez, con Helland non al top. Il Lecce ritrova solidità dietro ma perde qualità sugli esterni: assenze di Sottil e Gaspar limitano le rotazioni; a centrocampo mancherà la soluzione su palla inattiva di Berisha, in avanti fuori Camarda.
- Bologna – Infortunati: Skorupski (infortunio al bicipite femorale), Lykogiannis (infortunio alla coscia), Dallinga (infortunio all’inguine), Dominguez (infortunio all’anca), Helland (influenza). Squalificati: Ferguson (squalifica).
- Lecce – Infortunati: Sottil (problema alla schiena), Gaspar (lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio), Berisha (infortunio alla coscia), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Il Bologna arriva con un’andatura da alta classifica, alternando acuti esterni a qualche stop interno. Il Lecce è chiamato a invertire la rotta dopo una serie di ko pesanti: servono punti e solidità, specie nella ripresa dove ha segnato meno di tutti.
|Bologna
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|ko
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|Lecce
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|ok
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|ko
Nelle ultime 5 di campionato il Bologna ha totalizzato 9 punti, il Lecce 3. Questo il dettaglio dei risultati:
- Bologna
Pisa-Bologna 0-1; Bologna-Verona 1-2; Sassuolo-Bologna 0-1; Bologna-Lazio 0-2; Cremonese-Bologna 1-2.
- Lecce
Como-Lecce 3-1; Lecce-Cremonese 2-1; Napoli-Lecce 2-1; Roma-Lecce 1-0; Lecce-Atalanta 0-3.
L’arbitro di Bologna-Lecce
Dirige Andrea Colombo di Como. Nel 2025/26 ha arbitrato 13 gare di Serie A: 4 rigori assegnati, 62 ammonizioni, nessuna espulsione, media 4.7 cartellini a partita e 5.8 falli per cartellino. Al VAR Mazzoleni.
- Arbitro: COLOMBO
- Assistenti: Perrotti – Ceccon
- IV uomo: Crezzini
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Paganessi
Statistiche interessanti
Storia e trend sorridono al Bologna: imbattuto in 19 delle ultime 20 contro il Lecce, con i salentini vittoriosi al Dall’Ara solo nel 2011. Dopo il 2-2 dell’andata, incombe l’ipotesi di doppio pareggio stagionale, mentre la squadra di casa ha recentemente accelerato, vincendo 5 delle ultime 7 gare ma restando allergica al segno X. Il Lecce arriva da tre ko di fila e fatica a trovare la via del gol, soprattutto nella ripresa: numeri da allarme rosso, compensati dalla solidità aerea di Tiago Gabriel e dalla spinta di Banda e Pierotti. Occhio a Orsolini, che contro i giallorossi ha spesso timbrato. Il contesto è da gara sporca, con dettagli e piazzati potenzialmente decisivi.
- Il Bologna è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide di Serie A col Lecce: unico ko il 18/09/2011.
- Dopo il 2-2 dell’andata, le due squadre potrebbero pareggiare andata e ritorno per la terza volta (dopo 2000/01 e 2004/05).
- Al Dall’Ara il Bologna ha perso solo una volta contro il Lecce in 16 precedenti recenti (11V, 4N).
- I rossoblù hanno vinto 5 delle ultime 7 di campionato: sprint europeo dopo un avvio più altalenante.
- Il Bologna è la squadra che aspetta da più tempo un pari: 12 gare senza segno X.
- Otto sconfitte interne rossoblù in 15 gare: dato pesante rispetto alle tre stagioni precedenti sommate.
- Il Lecce conta 18 sconfitte dopo 31 giornate: striscia negativa aperta di tre ko.
- Nessuno ha segnato meno del Lecce nei top-5 campionati: 21 reti, con solo 8 gol nel secondo tempo.
- Orsolini è letale contro il Lecce: una rete ogni 70’, 6 gol in 7 sfide (due doppiette).
- Tiago Gabriel guida la Serie A per respinte (215) e duelli aerei vinti (111) nel 2025/26.
Le statistiche stagionali di Bologna e Lecce
Il Bologna produce e palleggia di più: possesso 55.0%, 40 gol segnati e 9 clean sheet, contro il 41.7% di possesso del Lecce, 21 reti fatte e 8 clean sheet. Difensivamente i rossoblù hanno incassato 37 gol, i salentini 43: margine ridotto ma significativo, amplificato dalla precisione al tiro e dal volume di conclusioni nello specchio.
Giocatori chiave: per il Bologna i migliori marcatori sono Orsolini e Castro (7), top assist Cambiaghi (4). Più ammonito Miranda (6), diversi espulsi a quota 1. Nel Lecce spiccano Ramadani per equilibrio e Banda per strappi; top gialli Danilo Veiga (7), espulsi Banda e Maleh (1). Tra i pali, 6 clean sheet per Skorupski e 2 per Ravaglia, mentre Falcone è a quota 8.
|Bologna
|Lecce
|Partite giocate
|31
|31
|Vittorie
|13
|7
|Pareggi
|6
|6
|Sconfitte
|12
|18
|Gol fatti
|40
|21
|Gol subiti
|37
|43
|Clean sheet
|9
|8
|Possesso palla (%)
|55.0
|41.7
|Tiri nello specchio
|123
|73
|Precisione al tiro (%)
|39.42
|36.68
|Cartellini gialli
|56
|51
|Cartellini rossi
|6
|2
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Bologna-Lecce?
-
Domenica 12 aprile 2026 alle ore 18:00.
- Dove si gioca Bologna-Lecce?
-
Al Renato Dall’Ara di Bologna.
- Chi è l’arbitro di Bologna-Lecce?
-
Andrea Colombo: assistenti Perrotti-Ceccon, IV Crezzini, VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.