Bologna-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna-Lecce di Serie A 2025-26, 32a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto

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Bologna–Lecce accende la 32a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Renato Dall’Ara di Bologna domenica 12 aprile 2026 alle 18:00. I rossoblù sono 8° con 45 punti (13V, 6N, 12P; 40 gol fatti, 37 subiti) e inseguono l’Europa; i salentini sono 17° con 27 punti (7V, 6N, 18P; 21 gol segnati, 43 incassati) in pieno scontro salvezza. Punti pesanti in palio, tra l’altalena interna del Bologna e la difficoltà realizzativa del Lecce.

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Probabili formazioni di Bologna-Lecce

Verso il fischio d’inizio, il Bologna dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1. Con Ferguson squalificato, spazio a Ravaglia in porta e a una linea difensiva che potrebbe essere formata da Neto Lopes, Vitik, Lucumi, Miranda. In mediana Freuler e Moro dovrebbero garantire equilibrio; sulla trequarti si va verso Orsolini e Rowe ai lati di Bernardeschi, con Castro riferimento centrale. Restano out Skorupski, Lykogiannis, Dallinga, Dominguez, mentre Helland non è al meglio. Il Lecce dovrebbe confermare il 4-2-3-1: Falcone tra i pali, retroguardia con Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; in mezzo Ramadani con Coulibaly. Sulla trequarti opzione Pierotti e Banda larghi, Fofana a supporto di Cheddira. Fuori Sottil, Gaspar, Berisha, Camarda.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Neto Lopes, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro.

(4-2-3-1): Ravaglia; Neto Lopes, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Fofana, Banda; Cheddira.

Gli indisponibili di Bologna-Lecce

Infermerie piene e scelte forzate su entrambi i fronti. Nel Bologna pesa la squalifica di Ferguson e il forfait in porta di Skorupski, mentre le corsie restano da coprire senza Lykogiannis. Davanti, out Dallinga e Dominguez, con Helland non al top. Il Lecce ritrova solidità dietro ma perde qualità sugli esterni: assenze di Sottil e Gaspar limitano le rotazioni; a centrocampo mancherà la soluzione su palla inattiva di Berisha, in avanti fuori Camarda.

Bologna – Infortunati: Skorupski (infortunio al bicipite femorale), Lykogiannis (infortunio alla coscia), Dallinga (infortunio all’inguine), Dominguez (infortunio all’anca), Helland (influenza). Squalificati: Ferguson (squalifica).

– Infortunati: Skorupski (infortunio al bicipite femorale), Lykogiannis (infortunio alla coscia), Dallinga (infortunio all’inguine), Dominguez (infortunio all’anca), Helland (influenza). Squalificati: Ferguson (squalifica). Lecce – Infortunati: Sottil (problema alla schiena), Gaspar (lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio), Berisha (infortunio alla coscia), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Bologna arriva con un’andatura da alta classifica, alternando acuti esterni a qualche stop interno. Il Lecce è chiamato a invertire la rotta dopo una serie di ko pesanti: servono punti e solidità, specie nella ripresa dove ha segnato meno di tutti.

Bologna ok ko ok ko ok Lecce ko ok ko ko ko

Nelle ultime 5 di campionato il Bologna ha totalizzato 9 punti, il Lecce 3. Questo il dettaglio dei risultati:

Bologna

Pisa-Bologna 0-1; Bologna-Verona 1-2; Sassuolo-Bologna 0-1; Bologna-Lazio 0-2; Cremonese-Bologna 1-2.

Lecce

Como-Lecce 3-1; Lecce-Cremonese 2-1; Napoli-Lecce 2-1; Roma-Lecce 1-0; Lecce-Atalanta 0-3.

L’arbitro di Bologna-Lecce

Dirige Andrea Colombo di Como. Nel 2025/26 ha arbitrato 13 gare di Serie A: 4 rigori assegnati, 62 ammonizioni, nessuna espulsione, media 4.7 cartellini a partita e 5.8 falli per cartellino. Al VAR Mazzoleni.

Arbitro: COLOMBO

Assistenti: Perrotti – Ceccon

IV uomo: Crezzini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Statistiche interessanti

Storia e trend sorridono al Bologna: imbattuto in 19 delle ultime 20 contro il Lecce, con i salentini vittoriosi al Dall’Ara solo nel 2011. Dopo il 2-2 dell’andata, incombe l’ipotesi di doppio pareggio stagionale, mentre la squadra di casa ha recentemente accelerato, vincendo 5 delle ultime 7 gare ma restando allergica al segno X. Il Lecce arriva da tre ko di fila e fatica a trovare la via del gol, soprattutto nella ripresa: numeri da allarme rosso, compensati dalla solidità aerea di Tiago Gabriel e dalla spinta di Banda e Pierotti. Occhio a Orsolini, che contro i giallorossi ha spesso timbrato. Il contesto è da gara sporca, con dettagli e piazzati potenzialmente decisivi.

Il Bologna è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide di Serie A col Lecce : unico ko il 18/09/2011.

è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide di Serie A col : unico ko il 18/09/2011. Dopo il 2-2 dell’andata, le due squadre potrebbero pareggiare andata e ritorno per la terza volta (dopo 2000/01 e 2004/05).

Al Dall’Ara il Bologna ha perso solo una volta contro il Lecce in 16 precedenti recenti (11V, 4N).

ha perso solo una volta contro il in 16 precedenti recenti (11V, 4N). I rossoblù hanno vinto 5 delle ultime 7 di campionato: sprint europeo dopo un avvio più altalenante.

Il Bologna è la squadra che aspetta da più tempo un pari: 12 gare senza segno X.

è la squadra che aspetta da più tempo un pari: 12 gare senza segno X. Otto sconfitte interne rossoblù in 15 gare: dato pesante rispetto alle tre stagioni precedenti sommate.

Il Lecce conta 18 sconfitte dopo 31 giornate: striscia negativa aperta di tre ko.

conta 18 sconfitte dopo 31 giornate: striscia negativa aperta di tre ko. Nessuno ha segnato meno del Lecce nei top-5 campionati: 21 reti, con solo 8 gol nel secondo tempo.

nei top-5 campionati: 21 reti, con solo 8 gol nel secondo tempo. Orsolini è letale contro il Lecce : una rete ogni 70’, 6 gol in 7 sfide (due doppiette).

è letale contro il : una rete ogni 70’, 6 gol in 7 sfide (due doppiette). Tiago Gabriel guida la Serie A per respinte (215) e duelli aerei vinti (111) nel 2025/26.

Le statistiche stagionali di Bologna e Lecce

Il Bologna produce e palleggia di più: possesso 55.0%, 40 gol segnati e 9 clean sheet, contro il 41.7% di possesso del Lecce, 21 reti fatte e 8 clean sheet. Difensivamente i rossoblù hanno incassato 37 gol, i salentini 43: margine ridotto ma significativo, amplificato dalla precisione al tiro e dal volume di conclusioni nello specchio.

Giocatori chiave: per il Bologna i migliori marcatori sono Orsolini e Castro (7), top assist Cambiaghi (4). Più ammonito Miranda (6), diversi espulsi a quota 1. Nel Lecce spiccano Ramadani per equilibrio e Banda per strappi; top gialli Danilo Veiga (7), espulsi Banda e Maleh (1). Tra i pali, 6 clean sheet per Skorupski e 2 per Ravaglia, mentre Falcone è a quota 8.

Bologna Lecce Partite giocate 31 31 Vittorie 13 7 Pareggi 6 6 Sconfitte 12 18 Gol fatti 40 21 Gol subiti 37 43 Clean sheet 9 8 Possesso palla (%) 55.0 41.7 Tiri nello specchio 123 73 Precisione al tiro (%) 39.42 36.68 Cartellini gialli 56 51 Cartellini rossi 6 2

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FAQ Quando e a che ora si gioca Bologna-Lecce? Domenica 12 aprile 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Bologna-Lecce? Al Renato Dall’Ara di Bologna. Chi è l’arbitro di Bologna-Lecce? Andrea Colombo: assistenti Perrotti-Ceccon, IV Crezzini, VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi.