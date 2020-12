Bologna, Mihajlovic: "Meritiamo qualche punto in più; Soriano rivelazione"

In vista dell’ultima sfida dell’anno contro l’Atalanta, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha presieduto la consueta conferenza stampa. I rossoblù, reduci dal pareggio contro il Torino, scenderanno in campo domani sera al Dall’Ara contro la Dea reduce dal poker rifilato alla Roma.

Il tecnico rossoblù, si sofferma sullo stato di forma dei suoi ragazzi e analizza l’andamento del campionato: “”Avendo sempre avuto tanti infortunati e viste le prestazioni fatte, avremmo meritato qualcosa in più. Mi riferisco a queste ultime partita… Penso alle due partite con lo Spezia e ai due rigori sbagliati. Avremmo due punti in più e il passaggio di turno in Coppa Italia. Noi le prestazioni le abbiamo sempre fatte, ma abbiamo sempre raccolto meno di quanto avremmo meritato. Quattro punti in più li avremmo meritati, ma visto il momento e il fatto che questa non è la vita e questo non è il vero calcio, dobbiamo adattarci, fare meno danni possibili e ripartire… Queste sono partite strane. Domani l’Atalanta: se penso che con la Roma abbiamo preso 5 gol e la Roma con l’Atalanta ne ha presi 4, domani dovremmo perdere subendo 8 o 9 gol… Ma invece magari domani vinceremo. Per questo dico che il momento è strano!.

Chi vince lo scudetto e chi sono le rivelazioni di questo inizio campionato? Ecco le risposte del mister: “”Ah ho pure la palla di vetro io? Come squadra penso il Milan, visto che secondo me altre squadre hanno rose migliori. Come calciatore rivelazione dico Soriano…C’è un altro centrocampista che ha fatto 6 gol? Chi vincerà lo scudetto non lo so, potrei dire chi mi piacerebbe lo vincesse, ma non ve lo dico”.

