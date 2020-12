Bologna, Mihajlovic: nemmeno io sarei riuscito a fermare Lukaku

Consueta conferenza stampa prematch per Sinisa Mihajlovic, pronto a condurre i suoi alla difficile trasferta di San Siro contro l’Inter. Con il suo solito mix di serietà e ironia, il mister rossblù si sofferma a parlare di Lukaku ammettendo che nemmeno lui, nella sua ottima carriera da difensore, sarebbe riuscito a farmarlo. “Forse sul ring”, aggiunge Mihajlovic, ma in campo sarebbe stata durissima.

Il suo Bologna viene da due vittorie consecutive e incredibile ma vero, anche a San Siro contro i neroazzurri, sono due anni di fila che i rossoblù battono l’Inter: nel febbraio 2019 con Spalletti in panchina e poi contro Mister Conte, lo scorso Luglio. Sempre con la solita ironia, il tecnico serbo ammette che per battere l’Inter, servirebbe fare un gol in più degli avversari. Per il Bologna in questo momento, potrebbe già essere importnate non subirli, visto la striscia negativa che si è fermata proprio domenica scorsa dopo 41 partite. E poi con Lukaku di fronte, l’impresa sulla carta non pare semplicissima.

Nessun cambio di modulo, ma attenzione alla poliedricità di Medel, uno degli ex del match. Proprio il cileno potrebbe aiutare la difesa rossoblu a contenere le bocche di fuoco neroazzurre.

