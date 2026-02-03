Bologna-Milan, le formazioni ufficiali: Leao, Loftus-Cheek, Athekame, le scelte di Allegri

Assenze pesanti nel Milan che affronterà stasera il Bologna, nelle formazioni ufficiali sicura l’assenza di Pulisic e Saelemaekers, con Allegri che dovrebbe puntare su Loftus-Cheek da trequartista dietro Nkunku, preferito all’acciaccato Leao, e Athekame come esterno di fascia destra. Italiano manda in panchina il neo-acquisto Joao Mario.
Bologna-Milan: le formazioni ufficiali
Contro il Bologna Massimiliano Allegri è intenzionato a cambiare il volto del Milan rispetto alla squadra scesa in campo all’Olimpico contro la Roma. Nelle formazioni ufficiali sono previste rotazioni in tutti i reparti, dettate principalmente da infortuni e problemi fisici. Tra i giocatori non al meglio anche Rafa Leao, che al Dall’Ara potrebbe partire dalla panchina: dato che Pulisic è indisponibile a causa di una borsite, Allegri va verso il cambio di modulo, adottando il 3-5-1-1 con Nkunku prima punta e Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista/incursore.
Allegri lancia Athekame
L’altra grande assenza del Milan è sulla fascia destra, a causa dell’infortunio di Saelemaekers: al suo posto dal 1’ dovrebbe partire Athekame. In mezzo, vicino agli intoccabili Modric e Rabiot, dovrebbe tornare Fofana, destinato dunque a riprendersi il posto da titolare a scapito di Ricci. Bartesaghi coprirà invece la corsia sinistra. Rispetto a Roma cambierà anche la difesa: davanti a Maignan fresco di rinnovo torna Pavlovic con Gabbia e De Winter, che cambia dunque settore (all’Olimpico era stato schierato sul centro-sinistra), scivolando sul centro-destra al posto di Tomori, in panchina.
Le scelte di Italiano
Italiano, privo dello squalificato Skorupski e degli infortunati Lucumì e De Silvestri, non deroga invece dal suo 4-2-3-1. In difesa, davanti a Ravaglia, ci saranno Zortea, Casale, Heggem e Miranda, protetti a centrocampo dalla coppia formata da Freuler e Ferguson (anche se all’ultimo momento Pobega potrebbe essere preferito allo scozzese). Sulla linea della trequarti Odgaard dovrebbe essere l’unico a venire confermato rispetto al match di Europa League col Maccabi Tel Aviv, mentre sugli esterni Cambiaghi e Orsolini sono destinati a rilevare Dominguez e Rowe. Castro e Dallinga in ballottaggio per il ruolo di centravanti, con l’argentino che parte favorito. In panchina il laterale destro Joao Mario, neo-acquisto arrivato dalla Juventus.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
Milan (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri