Bologna-Milan, moviola: Nkunku rischia grosso, dai fuorigioco sui gol al mancato rosso

La prova dell’arbitro Gianluca Manganiello al Dall’Ara nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Pinerolo ne ha ammoniti tre

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Bologna-Milan. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. Nella scorsa stagione era stato impegnato solo in serie B inizialmente, poi ha collezionato 14 gettoni in A. In questa stagione 7 gettoni finora nella massima serie (ultima uscita per Udinese-Verona) ma come se l’è cavata al Dall’Ara?

I precedenti di Manganiello con Bologna e Milan

Manganiello aveva incontrato il Bologna per 12 volte nella sua carriera, con uno ‘score’ di 7 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Erano, invece, 11 i precedenti con il Milan: 6 vittorie rossonere, 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo incrocio, il 27 aprile 2025, per Venezia-Milan 0-2 di campionato.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Cavallina con Pezzuto IV uomo, Mazzoleni al Var e Ghersini all’Avar , l’arbitro ha ammonito Ravaglia, Freuler e Ferguson,

Bologna-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 10′ Rowe va giù in area dopo un contatto con Gabbia, ingenuo nell’allungare il braccio sulla spalla dell’ex Marsiglia che però si lascia cadere in maniera evidente. Non c’è rigore. Il Milan sblocca la gara con Loftus Cheek al 19′. Viene valutata la posizione di Nkunku al momento del colpo di testa respinto da Ravaglia, ma è tutto regolare. L’attaccante francese era tenuto in gioco da Zortea. al 35′ Ravaglia travolge Nkunku e l’arbitro non ha dubbi, indicando il rigore. Interviene il Var, viene valutata anche una possibile posizione di fuorigioco di Nkunku, ma è tutto regolare. Dal dischetto realizza Nkunku.

Al 50′ nuovo duello Nkunku-Ravaglia. il portiere del Bologna interviene sul pallone. Nkunku chiede l’angolo, che non c’è, e Ravaglia spintona senza motivo l’attaccante rossonero scaraventandolo a terra. Inevitabile il giallo, ma ci poteva stare anche il rosso. Regolare la rete di Rabiot al 47′, successivamente vengono ammoniti prima Freuler e poi Ferguson. Dopo il recupero Bologna-Milan finisce 0-3.