Bologna-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna-Milan di Serie A 2025-26, 23a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Bologna–Milan accende la 23a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Renato Dall’Ara di Bologna martedì 3 febbraio 2026 alle 20.45. I rossoblù sono 10° con 30 punti in 22 gare (8 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte; 32 gol fatti, 27 subiti), i rossoneri 2° a quota 47 (13 vittorie, 8 pareggi, 1 sconfitta; 35 segnati, 17 incassati). Sfida di prestigio: il Milan difende l’alta classifica, il Bologna cerca uno scalpo d’autore per rilanciarsi dopo settimane altalenanti.

Probabili formazioni

Si va verso un Bologna fedele al 4-2-3-1: con Skorupski squalificato, in porta dovrebbe toccare a Ravaglia; dietro catena a quattro con Zortea e Miranda larghi, in mezzo Casale–Heggem. In regia potrebbe agire la coppia Freuler–Ferguson; sulla trequarti si va verso Orsolini, Odgaard e Cambiaghi a sostegno di Castro. Il Milan dovrebbe confermare il 3-5-2: dietro trio Tomori–Gabbia–De Winter, corsie per Athekame e Bartesaghi, in mezzo equilibrio e qualità con Ricci, Modric e Rabiot. Davanti, Nkunku potrebbe affiancare Leao, con Pulisic ai box e Saelemaekers in dubbio; out anche Gimenez.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia ; Zortea , Casale , Heggem , Miranda ; Freuler , Ferguson ; Orsolini , Odgaard , Cambiaghi ; Castro

Milan (3-5-2): Maignan ; Tomori , Gabbia , De Winter ; Athekame , Ricci , Modric , Rabiot , Bartesaghi ; Nkunku , Leao

Gli indisponibili

Capitolo assenze: nel Bologna pesa la squalifica di Skorupski, mentre De Silvestri resta in dubbio per un problema muscolare. In casa Milan il quadro non è leggero: Pulisic è fermo, Saelemaekers va monitorato e Gimenez non rientrerà a breve. Scelte e rotazioni potrebbero orientarsi su soluzioni già collaudate.

Bologna : De Silvestri (stiramento addominale); Skorupski (squalifica per espulsione)

: De Silvestri (stiramento addominale); Skorupski (squalifica per espulsione) Milan: Pulisic (infortunio all’anca); Saelemaekers (infortunio all’inguine); Gimenez (infortunio alla caviglia)

Le ultime partite giocate

Bologna in altalena (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte nelle ultime cinque), mentre il Milan viaggia solido: 2 successi e 3 pari, imbattuto nel periodo. Rossoblù chiamati a invertire il trend casalingo; rossoneri in trasferta con credenziali da grande.

Bologna ko x ok ko ko Milan x x ok ok x

Nelle ultime 5 di campionato il Bologna ha raccolto 4 punti; il Milan ne ha fatti 9. Dettaglio dei risultati:

Bologna : Bologna–Atalanta 0-2; Como–Bologna 1-1; Verona–Bologna 2-3; Bologna–Fiorentina 1-2; Genoa–Bologna 3-2.

: Bologna–Atalanta 0-2; Como–Bologna 1-1; Verona–Bologna 2-3; Bologna–Fiorentina 1-2; Genoa–Bologna 3-2. Milan: Milan–Genoa 1-1; Fiorentina–Milan 1-1; Como–Milan 1-3; Milan–Lecce 1-0; Roma–Milan 1-1.

L’arbitro di Bologna-Milan

Dirige Gianluca Manganiello (Pinerolo). Assistenti Rossi C. e Cavallina, IV uomo Pezzuto, VAR Mazzoleni, AVAR Ghersini. In questa Serie A 2025/26 Manganiello ha arbitrato 6 gare, senza assegnare rigori: 17 ammonizioni, nessun rosso, media 2,8 cartellini a partita; 166 falli fischiati e 18 fuorigioco segnalati.

Arbitro : Manganiello

: Manganiello Assistenti : Rossi C. – Cavallina

: Rossi C. – Cavallina IV : Pezzuto

: Pezzuto VAR : Mazzoleni

: Mazzoleni AVAR: Ghersini

Statistiche interessanti

La sfida oppone un Milan granitico fuori casa a un Bologna chiamato a ritrovare ritmo al Dall’Ara. I rossoneri sono rimasti imbattuti in 19 delle ultime 20 contro i rossoblù e hanno già fatto loro l’andata grazie alla firma di Modric. Il Bologna, però, ha vinto l’ultimo incrocio in casa e sogna il bis, pur arrivando da un periodo complicato. La squadra di Pioli (imbattuta nelle prime 11 trasferte stagionali) ha costruito parte del suo secondo posto su compattezza e cinismo; i felsinei, squadra capace di rimonte ma anche di qualche blackout, dovranno alzare l’intensità nelle due fasi. Martedì è un giorno “anomalo” per la storia del confronto, ma aggiunge curiosità a un appuntamento che può pesare nella corsa europea del Milan e nell’ambizione di rilancio del Bologna. Riflettori su Leão, in stagione con media realizzativa da record personale, e sulle catene esterne: da un lato Zortea–Orsolini, dall’altro Bartesaghi–Athekame.

Il Milan è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide con il Bologna (15V, 4N); unico acuto rossoblù nel periodo, il 2-1 del 27 febbraio 2025 al Dall’Ara.

è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide con il (15V, 4N); unico acuto rossoblù nel periodo, il 2-1 del 27 febbraio 2025 al Dall’Ara. Dopo l’1-0 dell’andata firmato Modric , il Milan può centrare il doppio successo stagionale sul Bologna come non accadeva dal 2020/21.

, il può centrare il doppio successo stagionale sul come non accadeva dal 2020/21. Con il 2-1 più recente in casa, il Bologna insegue due vittorie interne di fila sui rossoneri per la seconda volta nell’era dei tre punti.

insegue due vittorie interne di fila sui rossoneri per la seconda volta nell’era dei tre punti. Periodo complesso per il Bologna : una sola vittoria nelle ultime 10 di Serie A (3N, 6P), nessuno ha perso più gare da dicembre.

: una sola vittoria nelle ultime 10 di Serie A (3N, 6P), nessuno ha perso più gare da dicembre. Al Dall’Ara i rossoblù hanno raccolto un punto nelle ultime cinque, con due sconfitte di fila: evitano il tris da quattro anni.

Milan imbattuto in tutte le prime 11 trasferte stagionali (6V, 5N): striscia migliore nell’era a 20 squadre.

imbattuto in tutte le prime 11 trasferte stagionali (6V, 5N): striscia migliore nell’era a 20 squadre. Bologna e Milan sono tra le poche con doppia cifra di punti sia rimontati che persi da situazioni opposte: indice di gare sempre vive.

e sono tra le poche con doppia cifra di punti sia rimontati che persi da situazioni opposte: indice di gare sempre vive. Curiosità di calendario: rossoblù e rossoneri si affrontano di martedì per la seconda volta in A, la prima finì 0-0 (dicembre 2018).

Leão è a quota 7 reti in 16 presenze e viaggia alla sua miglior media minuti/gol in A (153’ a segno).

Le statistiche stagionali di Bologna e Milan

Numeri a confronto: il Milan segna di più (35 a 32) e soprattutto concede meno (17 a 27), con 10 clean sheet contro 6 del Bologna. I rossoblù tengono più palla (55,2% vs 51,3%) ma sono meno precisi al tiro. Rossoneri più efficaci nello specchio e nella gestione dei momenti della gara.

Focus giocatori: per il Bologna il miglior marcatore è Orsolini (7) davanti a Castro (6); nel Milan guida Pulisic (8) tallonato da Leão (7). Assist: Modric, Rabiot e Saelemaekers a quota 3. Disciplina: più ammonito Miranda (5) tra i rossoblù, Tomori (4) tra i rossoneri; rosso per Estupiñán nel Milan, diversi rossi stagionali per il Bologna (tra cui Skorupski, Holm, Heggem). Clean sheet dei portieri: Maignan 8, Skorupski 3 e Ravaglia 2.

Bologna Milan Partite giocate 22 22 Vittorie 8 13 Pareggi 6 8 Sconfitte 8 1 Gol fatti 32 35 Gol subiti 27 17 Clean sheet 6 10 Possesso palla (%) 55,2 51,3 Tiri totali 214 224 Tiri nello specchio 89 103 Precisione tiri (%) 41,59 45,98 Cartellini gialli 43 36 Cartellini rossi 4 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Bologna-Milan? Martedì 3 febbraio 2026 alle ore 20:45 (Serie A 2025-26, 23a giornata). Dove si gioca Bologna-Milan? Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Chi è l’arbitro di Bologna-Milan? Gianluca Manganiello; assistenti Rossi C. e Cavallina, IV Pezzuto, VAR Mazzoleni, AVAR Ghersini.