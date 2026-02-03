Bologna-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna–Milan accende la 23a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Renato Dall’Ara di Bologna martedì 3 febbraio 2026 alle 20.45. I rossoblù sono 10° con 30 punti in 22 gare (8 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte; 32 gol fatti, 27 subiti), i rossoneri 2° a quota 47 (13 vittorie, 8 pareggi, 1 sconfitta; 35 segnati, 17 incassati). Sfida di prestigio: il Milan difende l’alta classifica, il Bologna cerca uno scalpo d’autore per rilanciarsi dopo settimane altalenanti.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Bologna-Milan
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Bologna e Milan
Probabili formazioni
Si va verso un Bologna fedele al 4-2-3-1: con Skorupski squalificato, in porta dovrebbe toccare a Ravaglia; dietro catena a quattro con Zortea e Miranda larghi, in mezzo Casale–Heggem. In regia potrebbe agire la coppia Freuler–Ferguson; sulla trequarti si va verso Orsolini, Odgaard e Cambiaghi a sostegno di Castro. Il Milan dovrebbe confermare il 3-5-2: dietro trio Tomori–Gabbia–De Winter, corsie per Athekame e Bartesaghi, in mezzo equilibrio e qualità con Ricci, Modric e Rabiot. Davanti, Nkunku potrebbe affiancare Leao, con Pulisic ai box e Saelemaekers in dubbio; out anche Gimenez.
- Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
- Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao
Gli indisponibili
Capitolo assenze: nel Bologna pesa la squalifica di Skorupski, mentre De Silvestri resta in dubbio per un problema muscolare. In casa Milan il quadro non è leggero: Pulisic è fermo, Saelemaekers va monitorato e Gimenez non rientrerà a breve. Scelte e rotazioni potrebbero orientarsi su soluzioni già collaudate.
- Bologna: De Silvestri (stiramento addominale); Skorupski (squalifica per espulsione)
- Milan: Pulisic (infortunio all’anca); Saelemaekers (infortunio all’inguine); Gimenez (infortunio alla caviglia)
Le ultime partite giocate
Bologna in altalena (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte nelle ultime cinque), mentre il Milan viaggia solido: 2 successi e 3 pari, imbattuto nel periodo. Rossoblù chiamati a invertire il trend casalingo; rossoneri in trasferta con credenziali da grande.
|Bologna
|ko
|x
|ok
|ko
|ko
|Milan
|x
|x
|ok
|ok
|x
Nelle ultime 5 di campionato il Bologna ha raccolto 4 punti; il Milan ne ha fatti 9. Dettaglio dei risultati:
- Bologna: Bologna–Atalanta 0-2; Como–Bologna 1-1; Verona–Bologna 2-3; Bologna–Fiorentina 1-2; Genoa–Bologna 3-2.
- Milan: Milan–Genoa 1-1; Fiorentina–Milan 1-1; Como–Milan 1-3; Milan–Lecce 1-0; Roma–Milan 1-1.
L’arbitro di Bologna-Milan
Dirige Gianluca Manganiello (Pinerolo). Assistenti Rossi C. e Cavallina, IV uomo Pezzuto, VAR Mazzoleni, AVAR Ghersini. In questa Serie A 2025/26 Manganiello ha arbitrato 6 gare, senza assegnare rigori: 17 ammonizioni, nessun rosso, media 2,8 cartellini a partita; 166 falli fischiati e 18 fuorigioco segnalati.
- Arbitro: Manganiello
- Assistenti: Rossi C. – Cavallina
- IV: Pezzuto
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Ghersini
Statistiche interessanti
La sfida oppone un Milan granitico fuori casa a un Bologna chiamato a ritrovare ritmo al Dall’Ara. I rossoneri sono rimasti imbattuti in 19 delle ultime 20 contro i rossoblù e hanno già fatto loro l’andata grazie alla firma di Modric. Il Bologna, però, ha vinto l’ultimo incrocio in casa e sogna il bis, pur arrivando da un periodo complicato. La squadra di Pioli (imbattuta nelle prime 11 trasferte stagionali) ha costruito parte del suo secondo posto su compattezza e cinismo; i felsinei, squadra capace di rimonte ma anche di qualche blackout, dovranno alzare l’intensità nelle due fasi. Martedì è un giorno “anomalo” per la storia del confronto, ma aggiunge curiosità a un appuntamento che può pesare nella corsa europea del Milan e nell’ambizione di rilancio del Bologna. Riflettori su Leão, in stagione con media realizzativa da record personale, e sulle catene esterne: da un lato Zortea–Orsolini, dall’altro Bartesaghi–Athekame.
- Il Milan è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide con il Bologna (15V, 4N); unico acuto rossoblù nel periodo, il 2-1 del 27 febbraio 2025 al Dall’Ara.
- Dopo l’1-0 dell’andata firmato Modric, il Milan può centrare il doppio successo stagionale sul Bologna come non accadeva dal 2020/21.
- Con il 2-1 più recente in casa, il Bologna insegue due vittorie interne di fila sui rossoneri per la seconda volta nell’era dei tre punti.
- Periodo complesso per il Bologna: una sola vittoria nelle ultime 10 di Serie A (3N, 6P), nessuno ha perso più gare da dicembre.
- Al Dall’Ara i rossoblù hanno raccolto un punto nelle ultime cinque, con due sconfitte di fila: evitano il tris da quattro anni.
- Milan imbattuto in tutte le prime 11 trasferte stagionali (6V, 5N): striscia migliore nell’era a 20 squadre.
- Bologna e Milan sono tra le poche con doppia cifra di punti sia rimontati che persi da situazioni opposte: indice di gare sempre vive.
- Curiosità di calendario: rossoblù e rossoneri si affrontano di martedì per la seconda volta in A, la prima finì 0-0 (dicembre 2018).
- Leão è a quota 7 reti in 16 presenze e viaggia alla sua miglior media minuti/gol in A (153’ a segno).
Le statistiche stagionali di Bologna e Milan
Numeri a confronto: il Milan segna di più (35 a 32) e soprattutto concede meno (17 a 27), con 10 clean sheet contro 6 del Bologna. I rossoblù tengono più palla (55,2% vs 51,3%) ma sono meno precisi al tiro. Rossoneri più efficaci nello specchio e nella gestione dei momenti della gara.
Focus giocatori: per il Bologna il miglior marcatore è Orsolini (7) davanti a Castro (6); nel Milan guida Pulisic (8) tallonato da Leão (7). Assist: Modric, Rabiot e Saelemaekers a quota 3. Disciplina: più ammonito Miranda (5) tra i rossoblù, Tomori (4) tra i rossoneri; rosso per Estupiñán nel Milan, diversi rossi stagionali per il Bologna (tra cui Skorupski, Holm, Heggem). Clean sheet dei portieri: Maignan 8, Skorupski 3 e Ravaglia 2.
|Bologna
|Milan
|Partite giocate
|22
|22
|Vittorie
|8
|13
|Pareggi
|6
|8
|Sconfitte
|8
|1
|Gol fatti
|32
|35
|Gol subiti
|27
|17
|Clean sheet
|6
|10
|Possesso palla (%)
|55,2
|51,3
|Tiri totali
|214
|224
|Tiri nello specchio
|89
|103
|Precisione tiri (%)
|41,59
|45,98
|Cartellini gialli
|43
|36
|Cartellini rossi
|4
|1
