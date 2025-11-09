Bologna-Napoli: le formazioni ufficiali

Un match che attira grandi attenzioni. Dopo due pareggi consecutivi e nessun gol segnato negli ultimi 180 minuti, il Napoli di Antonio Conte cerca di riguadagnare la vetta della classifica nella difficile trasferta di Bologna. Si affrontano due squadre reduci delle fatiche europee, con Italiano che vuole provare a dimostra che la sua squadra può dare fastidio anche alle big della serie A.
Talento, tecnica e velocità: queste alcune caratteristiche della formazione di Vincenzo Italiano. Il Bologna ha le idee chiare su come affrontare la sfida contro i campioni d’Italia e il tecnico non fa passi indietro rispetto alle sue convinzioni. Anche contro il Napoli, andrà in campo un undici decisamente votato all’attacco. In mezzo al campo ci sarà Pobega al posto dell’infortunato Freuler accanto a Ferguson. Alle spalle di Castro preferito a Dallinga e che negli ultimi giorni è finito anche nel mirino del Milan, spazio al tuo formato da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi.
Il Napoli di Antonio Conte punta invece ancora sulla solidità. La formazione scelta dal tecnico salentino è decisamente influenzate dalle tante assenze visto che sono indisponibili Lukaku, De Bruyne, Meret e Gilmour. In difesa la coppia centrale formata da Rrahmani e Buongiorno con Gutierrez schierato sulla fascia sinistra. In mezzo al campo torna Lobotka con McTominay e Anguissa al suo fianco, in attacco ancora fuori Neres e Lang. La scelta è quella di affidarsi al tuttofare Elmas a sinistra, e all’intoccabile Politano a destra con Hojlund come riferimento centrale.
Queste le formazioni ufficiali della sfida Bologna-Napoli in programma oggi alle 15 allo stadio Dall’Ara:
- Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
- Napoli (4-3-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Miguel Gutiérrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Elmas. All. Conte