Bologna-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna-Napoli di Serie A 2025-26, 11a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Bologna–Napoli accende l’11a giornata della Serie A 2025-26 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, domenica 9 novembre 2025 alle 15:00. In classifica il Bologna è 6° con 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte), con 16 gol segnati e 8 subiti. Il Napoli guida a 1° posto con 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte), stesso bottino realizzativo: 16 gol fatti e 8 incassati.

Probabili formazioni di Bologna-Napoli

Nel Bologna si va verso il 4-2-3-1: Skorupski tra i pali, linea a quattro che dovrebbe vedere Holm a destra, con Heggem e Lucumí centrali e Miranda a sinistra. In mezzo, coppia di equilibrio con Ferguson e Pobega. Sulla trequarti, dubbi e opzioni: a destra Orsolini potrebbe essere il riferimento, in mezzo Odgaard, a sinistra Rowe, con Castro prima punta. Tra gli indisponibili dovrebbero figurare Freuler e Ravaglia; nessuno squalificato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Napoli dovrebbe riproporre il 4-3-3: dietro Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; in regia Lobotka con Anguissa e McTominay mezzali. Davanti, a destra Politano, al centro Højlund, a sinistra Neres. Da valutare i rientri: Spinazzola è in dubbio, mentre De Bruyne, Lukaku e Meret restano verso il forfait; nessuno squalificato segnalato.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

(4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Neres.

V:Sport

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Neres.

V:Sport

Gli indisponibili di Bologna-Napoli

Bologna – Infortunati: Freuler (clavicola rotta), Ravaglia (infortunio alla caviglia), Immobile (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Freuler (clavicola rotta), Ravaglia (infortunio alla caviglia), Immobile (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno. Napoli – Infortunati: De Bruyne (bicipite femorale), Lukaku (infortunio alla coscia), Spinazzola (problema all’inguine), Meret (infortunio al piede), Gilmour (problema muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Bologna in serie positiva e in fiducia, Napoli con colpi pesanti ma anche un ko esterno recente. Di seguito forma e risultati delle ultime cinque.

Bologna ok ok x x ok Napoli ok ko ok ok x

Nelle ultime 5 di campionato il Bologna ha raccolto 11 punti, il Napoli 10. Dettaglio risultati:

Bologna

Bologna-Pisa 4-0; Cagliari-Bologna 0-2; Fiorentina-Bologna 2-2; Bologna-Torino 0-0; Parma-Bologna 1-3.

Napoli

Napoli-Genoa 2-1; Torino-Napoli 1-0; Napoli-Inter 3-1; Lecce-Napoli 0-1; Napoli-Como 0-0.

L’arbitro di Bologna-Napoli

La gara sarà diretta da Daniele Chiffi (Padova). Team arbitrale: assistenti Bercigli e Yoshikawa, IV Sozza, VAR Meraviglia, AVAR Massa. In questa Serie A 2025-26, Chiffi ha arbitrato 4 partite: 1 rigore assegnato, 6 cartellini gialli e 1 rosso, 88 falli fischiati e 11 fuorigioco complessivi; media cartellini 1,7 a gara.

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: BERCIGLI – YOSHIKAWA

IV: SOZZA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MASSA

Informazioni interessanti sul match

Tradizione recente più in equilibrio di quanto dica la classifica: tra Bologna e Napoli negli ultimi incroci abbondano i pareggi, specie al Dall’Ara. Attenzione ai primi tempi: spesso si sbloccano presto, con gli azzurri capaci di colpire con maggiore continuità nella frazione d’apertura. Le due squadre sono tra le più solide del torneo: pochissimi tiri concessi nello specchio e solo 8 gol subiti a testa. Il momento di Castro è caldo, mentre il Napoli alterna exploit a brevi passaggi a vuoto realizzativi; in trasferta però ha raccolto diversi clean sheet. Occhio anche ai rigori: Milinkovic-Savic vanta una percentuale di parate dagli undici metri da top europeo. Sullo sfondo, il buon avvio dei rossoblù (18 punti in 10) e la leadership partenopea (22 punti) incorniciano una sfida che potrebbe decidersi sui dettagli.

Nelle ultime cinque sfide di A, solo un successo del Napoli (3 pareggi, 1 vittoria Bologna ) dopo una lunga serie pro-azzurra.

(3 pareggi, 1 vittoria ) dopo una lunga serie pro-azzurra. Al Dall’Ara il Bologna ha pareggiato le ultime tre contro il Napoli ; la striscia di X interne può allungarsi come accadde tra ’78 e ’89.

il ha pareggiato le ultime tre contro il ; la striscia di X interne può allungarsi come accadde tra ’78 e ’89. Primi tempi spesso vivi: in 14 delle ultime 15 sfide si è segnato prima dell’intervallo; il Napoli ha raddoppiato i gol dei felsinei nella frazione.

ha raddoppiato i gol dei felsinei nella frazione. Avvio record per il Bologna : 18 punti in 10 giornate, una delle migliori partenze rossoblù nell’era dei 3 punti.

: 18 punti in 10 giornate, una delle migliori partenze rossoblù nell’era dei 3 punti. Napoli a fasi alterne in zona gol: due gare su quattro senza segnare recentemente, evento raro per gli azzurri.

a fasi alterne in zona gol: due gare su quattro senza segnare recentemente, evento raro per gli azzurri. In trasferta il Napoli ha già perso due volte (come in tutta la scorsa stagione), ma colleziona spesso clean sheet lontano da casa.

ha già perso due volte (come in tutta la scorsa stagione), ma colleziona spesso clean sheet lontano da casa. Difese bunker: pochissimi tiri nello specchio concessi, con il Napoli al top della Serie A in questo dato e ottima differenza con gli xGA.

al top della Serie A in questo dato e ottima differenza con gli xGA. Curiosità panchine: Italiano ha toccato quota 200 in A e raramente ripete lo stesso undici, tendenza che si riflette nella gestione delle rotazioni.

ha toccato quota 200 in A e raramente ripete lo stesso undici, tendenza che si riflette nella gestione delle rotazioni. Castro in gran forma: tre reti nelle ultime tre presenze di A, continuità in crescita per il centravanti rossoblù.

in gran forma: tre reti nelle ultime tre presenze di A, continuità in crescita per il centravanti rossoblù. Dal dischetto protagonista Milinkovic-Savic: sei rigori parati dall’inizio della scorsa stagione, dato d’élite nei top 5 campionati.

Le statistiche stagionali di Bologna e Napoli

Equilibrio impressionante: entrambe hanno segnato 16 gol e ne hanno subiti 8 in 10 partite, con 4 clean sheet a testa. Il Napoli spicca per precisione (52,3% tiri in porta) e possesso pulito (86,9% di passaggi riusciti), mentre il Bologna consolida con organizzazione (PPDA 9,2) e solidità. Azioni manovrate per entrambe (possesso 58,7%), ma gli azzurri producono più conclusioni nello specchio.

Bologna Napoli Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 5 7 Numero di partite pareggiate 3 1 Numero di partite perse 2 2 Gol totali segnati 16 16 Gol totali subiti 8 8 Media gol subiti per partita 0,8 0,8 Percentuale possesso palla 58,7 58,7 Tiri nello specchio della porta 40 56 Percentuale di tiri in porta 40,4 52,3 Accuratezza passaggi (%) 83,7 87,0 Cartellini gialli 20 13 Clean sheet 4 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Bologna-Napoli? Bologna-Napoli si gioca domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Bologna-Napoli? La partita si disputa allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Chi è l’arbitro di Bologna-Napoli? L’arbitro designato è Daniele Chiffi; VAR Meraviglia, AVAR Massa.