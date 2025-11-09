Bologna-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Bologna–Napoli accende l’11a giornata della Serie A 2025-26 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, domenica 9 novembre 2025 alle 15:00. In classifica il Bologna è 6° con 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte), con 16 gol segnati e 8 subiti. Il Napoli guida a 1° posto con 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte), stesso bottino realizzativo: 16 gol fatti e 8 incassati.
- Probabili formazioni di Bologna-Napoli
- Gli indisponibili di Bologna-Napoli
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Bologna-Napoli
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Bologna e Napoli
Probabili formazioni di Bologna-Napoli
Nel Bologna si va verso il 4-2-3-1: Skorupski tra i pali, linea a quattro che dovrebbe vedere Holm a destra, con Heggem e Lucumí centrali e Miranda a sinistra. In mezzo, coppia di equilibrio con Ferguson e Pobega. Sulla trequarti, dubbi e opzioni: a destra Orsolini potrebbe essere il riferimento, in mezzo Odgaard, a sinistra Rowe, con Castro prima punta. Tra gli indisponibili dovrebbero figurare Freuler e Ravaglia; nessuno squalificato.
Il Napoli dovrebbe riproporre il 4-3-3: dietro Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; in regia Lobotka con Anguissa e McTominay mezzali. Davanti, a destra Politano, al centro Højlund, a sinistra Neres. Da valutare i rientri: Spinazzola è in dubbio, mentre De Bruyne, Lukaku e Meret restano verso il forfait; nessuno squalificato segnalato.
- Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.
- Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Neres.
Gli indisponibili di Bologna-Napoli
- Bologna – Infortunati: Freuler (clavicola rotta), Ravaglia (infortunio alla caviglia), Immobile (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Napoli – Infortunati: De Bruyne (bicipite femorale), Lukaku (infortunio alla coscia), Spinazzola (problema all’inguine), Meret (infortunio al piede), Gilmour (problema muscolare). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Bologna in serie positiva e in fiducia, Napoli con colpi pesanti ma anche un ko esterno recente. Di seguito forma e risultati delle ultime cinque.
|Bologna
|ok
|ok
|x
|x
|ok
|Napoli
|ok
|ko
|ok
|ok
|x
Nelle ultime 5 di campionato il Bologna ha raccolto 11 punti, il Napoli 10. Dettaglio risultati:
- Bologna
Bologna-Pisa 4-0; Cagliari-Bologna 0-2; Fiorentina-Bologna 2-2; Bologna-Torino 0-0; Parma-Bologna 1-3.
- Napoli
Napoli-Genoa 2-1; Torino-Napoli 1-0; Napoli-Inter 3-1; Lecce-Napoli 0-1; Napoli-Como 0-0.
L’arbitro di Bologna-Napoli
La gara sarà diretta da Daniele Chiffi (Padova). Team arbitrale: assistenti Bercigli e Yoshikawa, IV Sozza, VAR Meraviglia, AVAR Massa. In questa Serie A 2025-26, Chiffi ha arbitrato 4 partite: 1 rigore assegnato, 6 cartellini gialli e 1 rosso, 88 falli fischiati e 11 fuorigioco complessivi; media cartellini 1,7 a gara.
- Arbitro: CHIFFI
- Assistenti: BERCIGLI – YOSHIKAWA
- IV: SOZZA
- VAR: MERAVIGLIA
- AVAR: MASSA
Informazioni interessanti sul match
Tradizione recente più in equilibrio di quanto dica la classifica: tra Bologna e Napoli negli ultimi incroci abbondano i pareggi, specie al Dall’Ara. Attenzione ai primi tempi: spesso si sbloccano presto, con gli azzurri capaci di colpire con maggiore continuità nella frazione d’apertura. Le due squadre sono tra le più solide del torneo: pochissimi tiri concessi nello specchio e solo 8 gol subiti a testa. Il momento di Castro è caldo, mentre il Napoli alterna exploit a brevi passaggi a vuoto realizzativi; in trasferta però ha raccolto diversi clean sheet. Occhio anche ai rigori: Milinkovic-Savic vanta una percentuale di parate dagli undici metri da top europeo. Sullo sfondo, il buon avvio dei rossoblù (18 punti in 10) e la leadership partenopea (22 punti) incorniciano una sfida che potrebbe decidersi sui dettagli.
- Nelle ultime cinque sfide di A, solo un successo del Napoli (3 pareggi, 1 vittoria Bologna) dopo una lunga serie pro-azzurra.
- Al Dall’Ara il Bologna ha pareggiato le ultime tre contro il Napoli; la striscia di X interne può allungarsi come accadde tra ’78 e ’89.
- Primi tempi spesso vivi: in 14 delle ultime 15 sfide si è segnato prima dell’intervallo; il Napoli ha raddoppiato i gol dei felsinei nella frazione.
- Avvio record per il Bologna: 18 punti in 10 giornate, una delle migliori partenze rossoblù nell’era dei 3 punti.
- Napoli a fasi alterne in zona gol: due gare su quattro senza segnare recentemente, evento raro per gli azzurri.
- In trasferta il Napoli ha già perso due volte (come in tutta la scorsa stagione), ma colleziona spesso clean sheet lontano da casa.
- Difese bunker: pochissimi tiri nello specchio concessi, con il Napoli al top della Serie A in questo dato e ottima differenza con gli xGA.
- Curiosità panchine: Italiano ha toccato quota 200 in A e raramente ripete lo stesso undici, tendenza che si riflette nella gestione delle rotazioni.
- Castro in gran forma: tre reti nelle ultime tre presenze di A, continuità in crescita per il centravanti rossoblù.
- Dal dischetto protagonista Milinkovic-Savic: sei rigori parati dall’inizio della scorsa stagione, dato d’élite nei top 5 campionati.
Le statistiche stagionali di Bologna e Napoli
Equilibrio impressionante: entrambe hanno segnato 16 gol e ne hanno subiti 8 in 10 partite, con 4 clean sheet a testa. Il Napoli spicca per precisione (52,3% tiri in porta) e possesso pulito (86,9% di passaggi riusciti), mentre il Bologna consolida con organizzazione (PPDA 9,2) e solidità. Azioni manovrate per entrambe (possesso 58,7%), ma gli azzurri producono più conclusioni nello specchio.
|Bologna
|Napoli
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|5
|7
|Numero di partite pareggiate
|3
|1
|Numero di partite perse
|2
|2
|Gol totali segnati
|16
|16
|Gol totali subiti
|8
|8
|Media gol subiti per partita
|0,8
|0,8
|Percentuale possesso palla
|58,7
|58,7
|Tiri nello specchio della porta
|40
|56
|Percentuale di tiri in porta
|40,4
|52,3
|Accuratezza passaggi (%)
|83,7
|87,0
|Cartellini gialli
|20
|13
|Clean sheet
|4
|4
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Bologna-Napoli?
-
Bologna-Napoli si gioca domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Bologna-Napoli?
-
La partita si disputa allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.
- Chi è l’arbitro di Bologna-Napoli?
-
L’arbitro designato è Daniele Chiffi; VAR Meraviglia, AVAR Massa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.