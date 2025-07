Bologna, Ndoye ko: infortunio flash, gesto di stizza e cambio, anche Napoli e Nottingham in ansia

Lo svizzero, al centro di un intrigo di mercato, è stato costretto al cambio dopo una manciata di secondi nell'amichevole contro la Virtus Verona: la caviglia preoccupa

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tutti in ansia per Ndoye. È durata una manciata di secondi la partita dell’esterno svizzero del Bologna contro la Virtus Verona: messo ko da un pestone, il giocatore si è lasciato andare a un gesto di stizza dopo il quale è scattato il cambio. Non solo Italiano: attendono notizie sulle sue condizioni anche Napoli e Nottingham Forest, che si stanno sfidando sul mercato per assicurarsi le sue prestazioni.

Bologna, infortunio flash per Ndoye: cosa è successo

Dopo essere stato protagonista con una doppietta nell’8-0 contro la formazione altoatesina del Gitschberg, questa volta – nel test contro la Virtus Verona a Valles – a Ndoye non è andata affatto bene. Pronti, via e il 24enne ex Nizza e Basilea è stato subito costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un intervento sconsiderato di Lodovici, che ha colpito l’avversario sulla caviglia.

Un intervento che avrebbe meritato il cartellino giallo, non estratto dall’arbitro Terribile, ma che soprattutto ha provocare la reazione a bordocampo di Italiano, giustamente preoccupato per il suo calciatore. Il colpo è stato duro, tanto è vero che l’elvetico è rimasto a terra per più di un minuto.

Il gesto di stizza del calciatore dopo il fallo subito

Si sono registrati attimi di tensione, col pubblico di casa che ha contestato il centrale della Virtus, finito nel mirino anche degli stessi calciatori. Del resto, è pur sempre un’amichevole estiva: perché entrare in maniera così ruvida? Acciaccato ma soprattutto infastidito, Ndoye ha scosso la testa, togliendosi lo scarpino sinistro per liberate la caviglia malconcia.

Inevitabile la sostituzione: in via precauzionale lo svizzero ha messo subito il piede in una bacinella di ghiaccio, ma è chiaro che le sue condizioni dovranno essere valutate con attenzione nella giornata di domani. Perché se l’infortunio dovesse risultare più grave del previsto, gli scenari di mercato potrebbero cambiare.

Anche Napoli e Nottingham in ansia: l’intrigo di mercato

Pratagonista di una stagione di altissimo livello, negli ultimi giorni Dan si trova al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Perché il classe 2000 è un pallino di Antonio Conte, che vorrebbe portarlo al Napoli per creare una super coppia sulla sinistra con Noa Lang. Ma finora non è stata trovata la quadra con gli emiliani, che sparano altissimo: oltre 40 milioni di euro.

Ora è uscito allo scoperto anche il Nottingham Forest, arrivato a offrire 30 milioni più bonus assicurandosi già il sì del calciatore, a cui è stato prospettato un ricco ingaggio. E non è finita qui, perché l’esterno avrebbe anche aperto al rinnovo col Bologna. Saranno gli esami strumentali a far chiarezza sulle condizioni del giocatore, dai quali dipende invevitabilmente il suo futuro.