Bologna, obiettivi Audero e un attaccante

Inizia un nuovo percorso in casa rossoblu, che perde Donadoni e Verdi, ma che trova Inzaghi e potrebbe trovare Audero.

Pare infatti che il neo tecnico bolognese voglia portarsi con sé il portiere della Juventus, rientrato dal prestito al Venezia con cui ha giocato l’ultima stagione, proprio allenato da Inzaghi, figurando come uno dei punti di forza della squadra che ha accarezzato il sogno Serie A fino ai playoff.

Per l’attacco, diversi sono i nomi in lizza per sostituire Simone Verdi tra cui Gianluca Lapadula e Alberto Paloschi, il ragazzo designato ai tempi del Milan come l’erede di super Pippo.

La pista relativa a Inglese pare sfumata per le alte richieste di De Laurentiis.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 18:10