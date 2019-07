Bologna, Palacio rinnova

Ignorate le sirene dell’Atalanta, Rodrigo Palacio ha deciso di restare a Bologna. L’esperto attaccante argentino, classe ’82, ha infatti prolungato il contratto fino al 30 giugno 2020.

Un’ottima notizia per Sinisa Mihajlovic, giunta proprio nel giorno in cui la squadra si è radunata in vista della prossima stagione. Palacio era arrivato in rossoblù nell’estate 2017 dopo cinque stagioni all’Inter diventando presto uno degli idoli della tifoseria.

Questo il comunicato ufficiale della società: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Rodrigo Palacio per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2020".

SPORTAL.IT | 04-07-2019 19:50