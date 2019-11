Bologna-Parma 2019-2020, le probabili formazioni

Il derby emiliano tra Bologna e Parma è in programma domenica alle 12.30. Mihajlovic, privo degli squalificati Bani e Danilo, spera di recuperare Tomiyasu. A centrocampo ancora indisponibile Soriano, Svanberg con Orsolini e Sansone dietro all'unica punta Palacio (niente da fare per Santander e Destro, ancora ko).

Problemi in attacco per D'Aversa: oltre ad Inglese e Karamoh, in infermeria sono finiti anche Gervinho e Kulusevski. Il tridente anomalo sarà così composto da Kulusevski, Sprocati e Kucka. In difesa si rivede Bruno Alves.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Denswil, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Sprocati, Kucka. All. D'Aversa

SPORTAL.IT | 22-11-2019 10:41