Bologna-Parma, ancora polemica Var: l'arbitro cambia idea e caccia il rosso dopo soli 20' a Pobega

Non si è ancora spenta l’eco delle polemiche arbitrali dopo Genoa-Napoli, con i due “rigorini” concessi da Massa a Marassi dopo l’intervento in entrambi i casi del Var che ecco nuove polemiche durante il lunch match tra Bologna e Parma.
Il giallo per Pobega diventa rosso
Si parte subito con una forte tensione in gara. . Dopo soli 2′ brutto scontro a centrocampo con Pellegrino che viene involontariamente colpito con violenza da una spallata sulla testa. Il bomber resta a terra qualche minuto, entrano in campo i soccorsi ma la paura passa presto e l’attaccante del Parma si rialza per riprendere a giocare. Al 18′ il caso: Pobega frena la ripartenza di Keita fallosamente. Il punto di contatto è alto ma l’intervento non è cattivo, l’arbitro estrae il cartellino giallo ma viene richiamato all’on field review e cambia il giallo in rosso per “grave fallo di gioco” tra le proteste e l’incredulità dei bolognesi.
Sul web scoppia la polemica
Fioccano immediatamente le polemiche sui social: “Altro disastro del VAR. Spero vivamente che questa partita diventi ingestibile per tutta la crew arbitrale. Avete voluto rovinare una partita, adesso dovete prendervi le conseguenze” e poi: “MA BASTA! Un rosso assolutamente clamoroso dato al Bologna, state rovinando il calcio! Non è sufficiente seguire alla lettera il regolamento, ma le dinamiche di gioco: l’arbitro ha deciso Giallo, e non era un “grave errore”. .” e anche: “Come si fa a dare un rosso del genere”
C’è chi scrive: “Capisco il regolamento. Ma non si può dare rosso per questi falli dopo 20 minuti e rovinare una partita. Perché la partita in inferiorità perde tanto” e poi: “..Ma gli arbitri nn vedono più nulla e danno la responsabilità/ aspettano cmq il Var?!?” e ancora: “Da tifoso neutrale trovo il rosso allucinante, Pobega non va con l’intenzione di affondare il colpo e di fare male, si sta proprio perdendo il senso di questo sport. L’intensità di ogni contatto viene distorta se rivista al Var”
Il web è scatenato: “Sono veramente allibito dell’espulsione, arbitri migliori al mondo …si ..a fare c….te , incapaci o in malafede !” e poi: “A sto” punto eliminiamo l’arbitro e facciamo comandare e arbitrare da Lissone”, oppure: “Praticamente l’arbitro non serve più” e infine: “questo campionato è falsato da arbitri mediocri”.
Chi è l’arbitro Collu
Giuseppe Collu, la scelta per Bologna-Parma, è uno dei fischietti più giovani nella Can A-B. Trentacinque anni, Collu aveva già arbitrato tre gare in A due anni fa; si tratta di: Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi. Al Dall’Ara il 2 novembre scorso il debutto stagionale in Bologna-Lecce, poi ha diretto Fiorentina-Genoa -Power Stadium dove è apparso troppo autoritario e Monza-Lecce (idem) bene poi in Atalanta-Udinese e Monza-Como. In questa stagione ha debuttato bene in Milan-Cremonese e Pisa-Roma, è all’11esima direzione stagionale in A (ultima uscita Sassuolo-Cremonese).
I precedenti di Collu con Bologna e Parma
Tre i precedenti di Collu con i ducali (con 3 vittorie del Parma) due con due vittorie per il Bologna.