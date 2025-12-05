Bologna-Parma, moviola: Hernani batte tutti i record, cosa è successo sui gol

La prova dell’arbitro Tremolada al Dall’Ara nella gara degli ottavi di coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto di Monza ne ha ammoniti tre

Paride Tremolada della sezione di Monza, la scelta per Bologna-Parma, due stagioni fa ha arbitrato 14 partite: due di Serie A (debutto in Udinese-Lecce), 10 del campionato di Serie B e due di Coppa Italia. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Lazio-Venezia ed è apparso incerto anche in Napoli-Parma mentre è andato bene in Atalanta-Como. In tutto ha diretto 7 gare di A ma come se l’è cavata ieri al Dall’Ara?

I precedenti tra le due squadre

Erano 53 i precedenti tra Parma e Bologna, con un bilancio in equilibrio: 17 vittorie per gli emiliani, 15 vittorie per i Ducali e 21 pareggi.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Pistarelli con Piccinini IV uomo, Baroni al Var e Pairetto all’Avar l’arbitro ha ammonito Cremaschi, Hernani, Pobega.

Bologna-Parma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 13′ il gol del Parma: sul lancio di Lovik è bravo Benedyczak a evitare l’offside e a battere Ravaglia. Il primo giallo arriva solo al 72′ ed è per Cremaschi. All’86’ Hernani viene ammonito dopo nemmeno 30 secondi dal suo ingresso in campo per un fallo a centrocampo su Odgaard. Un minuto dopo ammonito Pobega per fallo su Oristanio. Regolare all’89’ il gol di Casto che raccoglie il cross perfetto di Holm e di testa elimina il Parma. Dopo il recupero Bologna-Parma finisce 2-1.