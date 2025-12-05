Bologna-Parma, moviola: Hernani batte tutti i record, cosa è successo sui gol

Paride Tremolada della sezione di Monza, la scelta per Bologna-Parma, due stagioni fa ha arbitrato 14 partite: due di Serie A (debutto in Udinese-Lecce), 10 del campionato di Serie B e due di Coppa Italia. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Lazio-Venezia ed è apparso incerto anche in Napoli-Parma mentre è andato bene in Atalanta-Como. In tutto ha diretto 7 gare di A ma come se l’è cavata ieri al Dall’Ara?
I precedenti tra le due squadre
Erano 53 i precedenti tra Parma e Bologna, con un bilancio in equilibrio: 17 vittorie per gli emiliani, 15 vittorie per i Ducali e 21 pareggi.
L’arbitro ha ammonito tre giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Pistarelli con Piccinini IV uomo, Baroni al Var e Pairetto all’Avar l’arbitro ha ammonito Cremaschi, Hernani, Pobega.
Bologna-Parma, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 13′ il gol del Parma: sul lancio di Lovik è bravo Benedyczak a evitare l’offside e a battere Ravaglia. Il primo giallo arriva solo al 72′ ed è per Cremaschi. All’86’ Hernani viene ammonito dopo nemmeno 30 secondi dal suo ingresso in campo per un fallo a centrocampo su Odgaard. Un minuto dopo ammonito Pobega per fallo su Oristanio. Regolare all’89’ il gol di Casto che raccoglie il cross perfetto di Holm e di testa elimina il Parma. Dopo il recupero Bologna-Parma finisce 2-1.