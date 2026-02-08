Bologna-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole del derby emiliano

Bologna–Parma di Serie A 2025-26, 24a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime, pillole e statistiche a confronto.

Derby emiliano tra Bologna e Parma nella 24a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 8 febbraio 2026 alle 12.30 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. I rossoblù sono 10° con 30 punti in 23 gare (8 vittorie, 6 pareggi, 9 sconfitte; 32 gol fatti, 30 subiti), i crociati 15° a quota 23 (5 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 15 gol segnati, 30 incassati). Un derby che profuma di riscatto per i felsinei e di punti pesanti in chiave salvezza per gli ospiti.

Probabili formazioni di Bologna–Parma

Indicazioni della vigilia: il Bologna dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 con Castro riferimento e il tridente di fantasia Orsolini–Odgaard–Cambiaghi. In mezzo, equilibrio affidato a Freuler e Ferguson, mentre dietro la coppia Lucumí–Heggem potrebbe essere confermata, con Zortea e Miranda ai lati. De Silvestri resta in dubbio. Il Parma si orienterebbe verso un 4-3-3: regia fisica di Keita, qualità tra le linee con Bernabé, corsie presidiate da Delprato e Valeri. Davanti, si va verso Strefezza, Pellegrino e Ondrejka. Restano out o non al meglio Almqvist e Frigan, mentre per Suzuki, Valenti e Ndiaye si attenderanno le ultime valutazioni. Non risultano squalificati.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Strefezza, Pellegrino, Ondrejka.

Gli indisponibili di Bologna–Parma

Il Bologna monitora le condizioni di De Silvestri (stiramento addominale), che resta in dubbio fino alla rifinitura. Nel Parma, tegola Almqvist (lesione ai flessori) out, mentre restano da valutare Suzuki (frattura al dito), Valenti (infortunio alla coscia) e Ndiaye (problema all’inguine). Lungo stop per Frigan (rottura del legamento crociato). Al momento non si registrano squalificati in vista del derby.

Bologna – Infortunati: De Silvestri (stiramento addominale). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: De Silvestri (stiramento addominale). Squalificati: nessuno. Parma – Infortunati: Almqvist (lesione ai flessori), Suzuki (frattura al dito), Valenti (infortunio alla coscia), Ndiaye (problema all’inguine), Frigan (rottura del legamento crociato). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Bologna arriva da una fase complicata ma ha mostrato segnali di reazione a Verona; il Parma alterna prove solide a qualche passaggio a vuoto, con due pareggi preziosi prima delle recenti sconfitte. Bilancio recente che racconta un derby aperto, con i felsinei chiamati a invertire il trend casalingo e i crociati a cercare il colpo di maturità.

Bologna x ok ko ko ko Parma ok x x ko ko

Nelle ultime 5 di campionato il Bologna ha raccolto 4 punti, il Parma 5. Questo il dettaglio:

Bologna

Como–Bologna 1-1; Verona–Bologna 2-3; Bologna–Fiorentina 1-2; Genoa–Bologna 3-2; Bologna–Milan 0-3.

Parma

Lecce–Parma 1-2; Napoli–Parma 0-0; Parma–Genoa 0-0; Atalanta–Parma 4-0; Parma–Juventus 1-4.

L’arbitro di Bologna–Parma

La gara di Bologna sarà diretta da Collu, assistenti Berti e Laudato; IV La Penna, VAR Ghersini, AVAR Maggioni. In questa Serie A 2025-26 Giuseppe Collu ha arbitrato 10 incontri: 5 rigori assegnati, 43 ammonizioni e nessuna espulsione, con una media di 4,3 cartellini a partita.

Arbitro: COLLU

Assistenti: BERTI – LAUDATO

IV: LA PENNA

VAR: GHERSINI

AVAR: MAGGIONI

Informazioni interessanti sul match

Derby ad alta intensità tra Bologna e Parma, con una storia recente favorevole ai rossoblù ma con incroci che non mancano di sorprese. I felsinei, reduci da un periodo complicato, cercano il cambio di passo al Dall’Ara, dove però la striscia negativa va invertita subito. I crociati arrivano da due ko, ma in stagione hanno mostrato tenuta mentale, soprattutto contro avversari diretti. Occhi su Castro, che proprio al Parma ha già colpito, e su Pellegrino, uomo del momento per i gialloblù. Il fattore campo nei derby regionali spesso pesa, ma il confronto tra la qualità offensiva rossoblù e la solidità gialloblù potrebbe decidere l’inerzia nei dettagli: transizioni, palle inattive e gestione degli episodi. La tradizione al Dall’Ara racconta un Parma storicamente in sofferenza, ma il recente successo crociato nel 2025 tiene aperta la trama di un match che promette equilibrio e nervi saldi.

Il Bologna non perde da 11 delle ultime 12 sfide contro il Parma in A: l’unico acuto crociato nel periodo è del 22/02/2025 (2-0 al Tardini).

non perde da 11 delle ultime 12 sfide contro il in A: l’unico acuto crociato nel periodo è del 22/02/2025 (2-0 al Tardini). Al Dall’Ara il Parma ha vinto una sola volta nelle ultime 16 trasferte di A: 2-1 in rimonta il 22/12/2012.

ha vinto una sola volta nelle ultime 16 trasferte di A: 2-1 in rimonta il 22/12/2012. Nei derby emiliani più recenti la squadra di casa ha fatto la voce grossa: 8 gare su 9 senza sconfitte per chi ospita; all’andata passò il Bologna 3-1 a Parma.

3-1 a Parma. Periodo grigio per il Bologna : 7 sconfitte nelle ultime 11 giornate e 22 gol incassati nel segmento.

: 7 sconfitte nelle ultime 11 giornate e 22 gol incassati nel segmento. Dall’Ara stregato: un solo punto nelle ultime 6 per il Bologna in casa, tre ko consecutivi.

in casa, tre ko consecutivi. Il Parma arriva da due ko di fila (Atalanta e Juventus), ma in stagione non è mai scivolato a tre sconfitte consecutive.

arriva da due ko di fila (Atalanta e Juventus), ma in stagione non è mai scivolato a tre sconfitte consecutive. Contro le attuali prime 10, i crociati hanno raccolto solo quattro punti (4N, 8P): serve l’impresa.

I tiri concessi dal Bologna hanno xG medi elevati (0.12 per conclusione): tema chiave la protezione dell’area.

hanno xG medi elevati (0.12 per conclusione): tema chiave la protezione dell’area. Castro , unica doppietta in A proprio contro il Parma ; in casa è a secco da 7 gare: sfida alla cabala.

, unica doppietta in A proprio contro il ; in casa è a secco da 7 gare: sfida alla cabala. Pellegrino ha debuttato in A contro il Bologna (22/02/2025) e ha firmato le ultime due reti crociate.

Le statistiche stagionali di Bologna e Parma

Numeri a confronto: possesso medio più alto per il Bologna (55.1%) contro il 43.2% del Parma. I felsinei tirano e centrano di più lo specchio (91 tiri in porta su 225 totali) rispetto ai crociati (64 su 172). Più clean sheet per il Parma (7) che per il Bologna (6), mentre la disciplina vede i rossoblù più sanzionati (46 gialli, 4 rossi) dei gialloblù (39 gialli, 3 rossi). Rendimento offensivo: 32 gol a 15 per i felsinei.

Giocatori chiave: nel Bologna top scorer Orsolini (7) davanti a Castro (6); più assist per Cambiaghi e Holm (4). Più ammonizioni per Miranda (5); rossi distribuiti (ad es. Skorupski, Cambiaghi). Clean sheet: Skorupski 3, Ravaglia 2. Nel Parma guida i gol Pellegrino (6); assistman Britschgi (2). Più gialli per Delprato e Circati (4); rossi: Troilo e Ndiaye (1). Clean sheet: Corvi 3, Suzuki 3.

Bologna Parma Partite giocate 23 23 Vittorie 8 5 Pareggi 6 8 Sconfitte 9 10 Gol fatti 32 15 Gol subiti 30 30 Possesso palla (%) 55.1 43.2 Tiri totali 225 172 Tiri in porta 91 64 Precisione tiro (%) 40.44 37.21 Clean sheet 6 7 Ammonizioni 46 39 Espulsioni 4 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Bologna–Parma? Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 12:30 (italiane), 24a giornata di Serie A 2025-26. Dove si gioca Bologna–Parma? Allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Chi è l’arbitro di Bologna–Parma? L’arbitro è Giuseppe Collu, assistenti Berti e Laudato; IV La Penna; VAR Ghersini; AVAR Maggioni.