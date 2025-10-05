Bologna-Pisa 4-0, moviola: la follia di Tourè e lo show di Cambiaghi e Orsolini, Gilardino a rischio

I due azzurri di Gattuso scatenati, gara chiusa già nel primo tempo, la prova dell'arbitro siciliano Rosario Abisso al Dall'Ara analizzata ai raggi X

E ora si fa davvero dura per Gilardino. Il suo Pisa viene travolto a Bologna già dopo 45′ chiusi sul 3-0, è ultimo in classifica a 2 punti e la sua panchina traballa paurosamente. Perchè i progressi visti nel derby pareggiato con la Fiorentina sono stati spazzati via in un boccone. Vola il Bologna di Italiano e dell’Italia, visto che nel successo del Dall’Ara c’è la firma di due azzurri, Cambiaghi che sblocca di destro al 24′ su assist di Dallinga imbeccato da Orsolini e lo stesso Orsolini che realizza il terzo gol su cross di Cambiaghi. In mezzo la follia di Tourè, che viene espulso poco dopo la mezzora e regala anche la punizione del 2-0 di Moro. Ripresa senza storia, arriva il 4-0 di Odgaard e il resto è accademia con Rowe che fallisce clamorosamente per tre volte il gol del 5-0. Pomeriggio amaro per Gilardino, da ricordare per Italiano.

Top e flop Bologna

Orsolini 7.5 – Quinto gol stagionale tra campionato e coppe, assist e giocate. What else? Italiano lo preserva sostituendolo con Bernardeschi.

– Quinto gol stagionale tra campionato e coppe, assist e giocate. What else? Italiano lo preserva sostituendolo con Bernardeschi. Odgaard 6 – Si fa prendere dall’euforia del match e sbaglia palle facili per distrazioni, si rifa segnando il gol del 4-0 con un bolide deviato da Caracciolo

– Si fa prendere dall’euforia del match e sbaglia palle facili per distrazioni, si rifa segnando il gol del 4-0 con un bolide deviato da Caracciolo Cambiaghi 7 – La chiamata di Gattuso ha avuto l’effetto degli spinaci per Braccio di ferro: scatenato con assist e gol

Top e flop Pisa

Semper 5.5 – Sulla punizione di Moro, nonostante la deviazione, poteva fare forse di più, non sugli altri gol.

– Sulla punizione di Moro, nonostante la deviazione, poteva fare forse di più, non sugli altri gol. Touré 4- Con la sua espulsione al 36′ spegne le speranze di rimonta

Con la sua espulsione al 36′ spegne le speranze di rimonta Akinsanmiro 5 – Impreciso e falloso

– Impreciso e falloso Tramoni 5 – Se un attaccante non riesce mai a rendersi pericoloso non può essere solo colpa dei compagni. Sostituito dopo 45’ anche per un problema al costato.

La prova dell’arbitro Abisso

Il palermitano Abisso, la scelta per Bologna-Pisa, era reduce da una stagione no. Nelle prime tre giornate non era mai stato impiegato in A, Rocchi gli aveva dato una chance designandolo per la gara del Tardini tra Parma e Udinese dove è andato bene ma successivamente il suo rendimento è tornato alterno anche se è stato impiegato quasi sempre, in Empoli-Napoli è stato contestato dai toscani e non ha convinto in Monza-Torino. Discutibili anche alcune prestazioni nel ruolo di Var. Vediamo come se l’è cavata al Dall’Ara il fischietto siciliano.

I precedenti di Abisso con Bologna e Pisa

Erano undici i precedenti di Abisso alla direzione del Pisa. Il primo risale alla stagione 2012/13, la vittoria in Serie C contro il Latina all’Arena per 3-1. Stesso risultato l’ultimo precedente, la vittoria della scorsa stagione a Santo Stefano contro il Sassuolo. Nei 16 incroci con gli emiliani 5 vittorie, 5 pari e 6 ko.

L’arbitro ha espulso Tourè

Coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Di Gioia con Collu IV uomo, Meraviglia al Var e Volpi all’Avar, l’arbitro ha espulso Tourè ed ha ammonito Cuadrado.

Bologna-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 12′ pestone di Cambiaghi a Touré, il tecnico nerazzurro vorrebbe un provvedimento disciplinare ma l’arbitro grazia il neo-azzurro. Al 14′ Canestrelli contiene fisicamente Dallinga, leggera lamentela dell’attaccante bolognese. Al 36′ Tourè commette un clamoroso errore e per rimediare ferma Cambiaghi lanciato verso la porta: per l’arbitro è rosso diretto. Pisa in 10 e inizia la disfatta. Al 71′ ammonito il neo-entrato Cuadrado per un fallo su Miranda. Al 76′ Bernardeschi cade in area dopo un contatto e chiede un rigore ma l’arbitro lascia correre. Dopo il recupero Bologna-Pisa finisce 4-0.